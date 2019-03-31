【足總盃】南區1：0淘汰富力　夏志明：4強撼元朗願當後備

足總盃4強最後一席終於誕生，冠忠南區即使缺少香港仔主場威力，今日（31日）於將軍澳運動場鬥富力R&F，仍憑穩守突擊奠勝。在李溢晉及劉學銘合力救走利安高的黃金機會下，由夏志明再當殺手，87分鐘為富力送上致命一擊，終以1：0小勝對方晉級，「子彈」更成為今季首位入球突破雙位數的華人射手。

雙方開賽初段近20分鐘未有具威脅埋門，惟因中場拉鋸而多次埋身肉搏，陳俊樂跟夏志明爭位期間，手部打中對方，但球證庾建峯未有作出警告，引起雙方球員推撞。24分鐘，富力中場伊達於禁區頂起腳，不過皮球被李溢晉撲走，前者稍後更因傷退下火線，由羅港威入替。37分鐘利安高把握劉學銘誤傳，偷截來球後於禁內起腳，但射門越楣而出，兩軍半場互交白卷。

富力前鋒利安高下半場錯失單刀良機，惟南區門將李溢晉單手叉走來球，應記一功。（袁志浩攝）

劉學銘飛身阻擋利安高補射，助南區保持清白之身。（袁志浩攝）

換邊後南區繼續穩守突擊，56分鐘乘一次角球反擊，由夏志明推進後妙傳予快馬蘇沙，後者半單刀卻過於心急，於禁區邊起左腳勁射，遭周煜辰一抱入懷。戰至75分鐘，富力由利安高突破越位單刀，這位巴西前鋒欲扭過出迎的李溢晉，卻被對方單刀僅僅叉走，利安高上前再起腳，又被回防的南區中堅劉學銘擋截。結果在臨完場前兩分鐘，溫俊右路送入禁區，伏兵遠柱的夏志明控定後起腳，皮球慢流尾袋入網，南區憑此入球以1：0絕殺富力，取得足總盃準決賽最後一席，晉級後會於5月12日迎戰佳聯元朗，爭奪決賽入場券。

夏志明入球後模仿近期一段網上影片，連續做出4個不同的慶祝動作，他笑言：「見幾搞笑喎，咪學吓佢囉。」（袁志浩攝）

夏志明將入球歸功隊友

南區入球功臣夏志明，賽前獲選為港超聯二月份最有價值球員，是役絕殺更是他今季各項賽事的第10個入球，成為首位入球突破雙位數的華人前鋒，他笑言是「朋友畀面」，將功勞歸於隊友，又稱今場因場地偏軟及濕，令全隊踢得辛苦，勝果特別難得，「面對今季班費最高的球隊，對方由首年加入港超起，注入了很多本地有質素的球員，如樂仔（陳俊樂）及細佬（梁諾恆），論班底已比我們『厚』一層，幸我們全場都沒有鬆懈，很有拚勁地贏出。」

將軍澳運動場草地在雨後變得又軟又滑，南區球員面對千萬大軍富力踢得辛苦，獲勝後振臂高呼慶祝。（袁志浩攝）

+ 4 + 3 + 2

夏志明入波慶祝後做出多個慶祝動作，在記者追問下他解釋，是模仿近期網上一條爆紅影片，對於晉級後需跟另一支地區球隊元朗硬撼，「子彈」反而願意將正選位讓出，「今季曾作客元朗，當時便是靠迪亞高兩個入球反勝，他在我心中是位很好的球員，下場他踢正選，即使我只踢後備亦不要緊。」談及南區於聯賽及足總盃均有望爭標，這位射手則笑言是「打麻雀四個人都叫胡」，目前還是逐場比賽應付，但強調南區未必比傑志及大埔有體能優勢，「事實是他們都調動了比賽，這沒有辦法，始終他們代表香港踢亞洲賽，若南區踢的話同樣可以要求。現在影響是正或負還是未知數，一切還待聯賽結束後才說吧。」

南區翼鋒蘇沙（左）尾段被換出後一度踢水樽洩憤，完場後由高美斯安撫心情。（袁志浩攝）

至於南區主教練鄭兆聰則稱，球隊已有近兩個月未曾「夫添」，因此賽前早已對取勝很有信心，「盃賽落後會很難踢，所以我們專注防守，我知道每位球員都隨時入場都能交足貨，如（劉）家銘、許宏鋒、史必及溫俊等，讓我相信對那支球隊都可以競爭，一球上落算是正常賽果。」