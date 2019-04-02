【乒乓球】張本智和視平成怪物為目標　冀世錦賽金牌送別平成年

日本乒乓球壇的「神童」張本智和，在卡塔爾公開賽男單8強止步後返回日本，他對於自己的名字與日本新年號有一字相同感高興，並希望在世錦賽奪冠送別平成年，更希望成為令和時代最具代表的運動員為目標。

年僅15歲的張本智和，現時成年組世界排名高踞第4位，他曾在去年的年終賽中，先後擊敗韓國﹑巴西及中國的林高遠，勇奪年終賽的冠軍殊榮，而他的世界排名一度登上新高的第3位。

張本智和在最近的卡塔爾公開賽中，男單賽事分別擊敗隊友森薗政崇及中國的梁靖崑晉身8強，惜不敵瑞典球手，無緣躋身4強。混雙方面，張本智和夥拍石川佳純，惜不敵另一對日本組合，8強止步。

張本智和在去年年終賽奪冠，並希望在今年的世錦賽再下一城。（視覺中國）

張本智和在卡塔爾公開賽8強不敵瑞典選手，8強止步。（視覺中國）

張本智和完成賽事後返回日本，該名15歲的球手得悉剛宣布的新年號為「令和」，恰巧與他的名字有一個字相同，他對此大感高興，並希望在本月底在匈牙利布達佩斯舉行的世界錦標賽中，以一個冠軍送別平成年，「我一直十分期待新年號，揭盅後竟然與我的名字有一字相同，我感到相當高興。我希望在今月底的世錦賽中，贏得一面金牌送別養育我的平成年。」

張本智和希望以松坂大輔為目標，希望成為令和時代最具代表性的運動員。（視覺中國）

日本知名的棒球運動員松坂大輔，被稱為「平成怪物」，堪稱日本在平成年間最具代表性的運動員。張本智和亦希望以松坂大輔為目標，成為令和時代最具代表性的日本運動員，「『平成怪物』松坂大輔是平成年間的日本代表運動員，我將會以他為目標，縱然我不知道能否成為如他一樣成功的運動員，但我會傾盡全力嘗試。」