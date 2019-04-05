【羽毛球】李宗偉回應林丹「表白」　盼身體無恙一同出戰東京奧運

年紀、傷患、病痛，都阻止不了男人的約定，正是林丹與李宗偉亦敵亦友之情。馬來西亞賽中，林丹在首圈後稱，自己仍未退休的其中一個原因是李宗偉仍未退，希望在2020東京奧運與宿敵再交手。李宗偉昨於社交網站回應，稱林丹是一輩子最偉大的對手，稱若身體情況允許會來個圓滿的20年「終極考驗」，希望5戰奧運。

林丹在大馬公開賽男單首圈贏波後，回應自己35歲仍未退休的原因，除了挑戰自己、為年輕球手做榜樣外，第三個原因正是向宿敵表白：「因為宗偉還沒退役，希望接下來我和他還有機會交手，最好的結果是我倆都能參加明年2020東京奧運。」他認為自己一直都努力，鼓勵李宗偉都可以。

李宗偉在2016奧運4強擊敗林丹後交換球衣，成為經典一幕。（資料圖片）

▼李宗偉4戰奧運戰績（按圖放大）▼

李宗偉去年被診斷出初期鼻咽癌，經過多月治療後已康復，一度以現在進行的馬來西亞賽為復出目標，最後延遲復出時間，暫未能在主場比賽。他昨於社交網站回應林丹的話︰「明年是我和這輩子最偉大的對手林丹第5個奧運，他的想法和我早前接受訪問時候透露的心聲一樣。如果身體狀況允許，我希望我們可能來個圓滿的20年終極考驗，let's see。」36歲的李宗偉在文末附上「人生有多少個20年」及「英雄所見略同」的hashtag，看來對第5次出戰奧運的終極目標十分清楚。

李宗偉在2004年首戰奧運，之後連續3屆於決賽飲恨，當中於2008及2012都敗在林丹拍下，去屆於4強力退林丹，但決賽卻又不敵諶龍。

李宗偉與林丹都年紀不輕，仍有相同的夢想一同追逐。（資料圖片）

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