【英超】普巴薪金成續約曼聯關鍵？成事將超越山齊士領頂薪

每日郵報指曼聯已準備與中場核心普巴傾續約條件，普巴一方開出50萬鎊周薪，若成事的話將超越山齊士的基本周薪成為曼聯第一人。

法國中場普巴在2016年由祖雲達斯回巢曼聯，合約至2021年，另曼聯可觸動續約一年條款。根據sportskeeda及鏡報消息，他現時基金周薪為29至30萬鎊，於曼聯僅次35萬鎊的山齊士，已遠高於25萬鎊的馬迪爾及20萬鎊的迪基亞。每日郵報指曼聯希望與普巴續約至2024年，而普巴一方開出50萬鎊，若事成的話增幅達21萬鎊。目前山齊士是曼聯最高薪球員，基本薪金外，若達到某些條件包括上陣及交出一定數據，每周最高可賺50萬鎊。因此普巴若以此銀碼續約，將會超越山齊士的基本薪金成為球隊第一人。

普巴今季交出14球及10次助攻。不過自3月以來都沒有任何入球或助攻，略有回落。（資料圖片）

▼曼聯基本周薪TOP8（資料來源︰sportskeeda及鏡報，按圖放大）▼

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曼聯陣中多員包括華倫西亞、桑馬達、靴里拉、達米安等都在今夏約滿，可以預計曼聯管理層會為合約而十分忙碌。

山齊士薪金是曼聯之最，他目前受傷患困擾，有望在4月尾復出。（資料圖片）

▼英超爭四賽程及曼城/利物浦英超餘下賽程（按圖放大）▼

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