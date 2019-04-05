【足球趣聞】西西里球員扮被綁架　因沒有球證許可離場被停賽

意大利一場低組別聯賽，一名球員在掛靴前自導自演被綁架上直升機。他所屬球會事後追究，向他罰款及停賽。

巴巴加奴（Ignazio Barbagallo）效力意大利西西里第3級聯賽球隊Citta Di Viagrande，他在職業生涯最後一場，自導自演被綁架及捉上直升機一幕。當時比賽進行中，一架直升機從天而降，降落在球場草地上，捲起大量塵土。一名蒙面人拉住巴巴加奴的手，加上另一名疑似手持手槍的人挾持下登上直升機，一眾球員目睹直升機飛走。

巴巴加奴在直升機上露出笑容，可見他是自導自演被綁架。（網上截圖）

巴巴加奴自導自演被綁架逐格睇（按圖放大）

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Un delirio: Ignazio Barbagallo, jugador de 55 años del Viagrande (liga amateur de Catania), organizó a unos amigos para que le secuestrasen en pleno partido. Era su retiro del fútbol. Por esta broma pesada, su club fue sancionado y no podrá volver a jugar hasta junio... pic.twitter.com/euVFBQ2QDE — SportsCenter (@SC_ESPN) 2019年4月5日

Citta Di Viagrande事後向巴巴加奴罰款200歐元及停賽至6月30日，罰款原因是「預先策劃直升機空降球場，令球賽暫停及影響在場人士安全」。至於停賽原因是「沒有球證許可下離場及沒有獲授權下使用直升機」。

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