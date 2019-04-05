【七人欖球2019】香港女欖首戰大球場即達陣　11月爭奧運資格

「香港國際七人欖球賽2019」今日（5日）正式在香港大球場展開一連三日的賽事，早上率先上演世界系列賽女子資格賽8強，首次在大球場出戰8強賽的香港隊雖然負予勁旅日本，但仍取得一次達陣，陣中將帥都認為，今次比賽對於球隊11月爭奪東京奧運資格大有幫助。

香港昨日在女子資格賽小組賽取得1勝2負，以第二「最佳第三名」的身份獲得最後一席8強資格，首次在大球場出戰資格賽8強，今日面對實力強大的日本仍無所懼色，首3分鐘以緊密的防守壓制對手，未有讓日本取得進帳，直至4分鐘，日本才由Honoka Tsutsumi打破缺口，她於6分鐘再達陣一次，助日本在上半場領先10：0。

日本女子欖球隊（紅衫）實力強橫，個別球員個人能力極強，港將用盡全力擒抱都難以阻止推進。（高詩琦攝）

莊嘉欣（左）在下半場成功突圍，作出香港女子隊在女子世界系列賽資格賽中，於香港大球場的第一次達陣。（高詩琦攝）

港隊反擊得手 莊嘉欣歷史性達陣

易邊後，港隊防守未如上半場早段般緊密，日本8分鐘再由Yume Hirano取得達陣，兩分鐘後再有Riho Kurogi達陣。香港縱大幅落後仍未有氣餒，轉眼即由莊嘉欣在右路發難擺脫對方防守，完成香港女欖在此賽事於大球場的首次達陣，可謂歷史一刻！加上潘凱恩踢入附加罰球，助香港追至7：20。日本在完場前憑Yoko Suzuki再次得分，加上Yume Okuroda踢入附加罰球，以27：7大勝香港打入4強，香港雖8強止步，但出色的表現仍教現場球迷報以掌聲。

面對強大的日本，港隊大幅落後下仍咬緊牙關，終取得分數，莊嘉欣喜言：「這一記達陣能激勵士氣，也讓日本覺得比賽不如想像中輕鬆。」（高詩琦攝）

+ 4 + 3 + 2

港將大讚大球場氣氛不一樣 隊長李念殷：交出最佳表現

為香港作出歷史性達陣的翼鋒莊嘉欣賽後喜言今仗十分難忘：「整個氣氛很不一樣，由通道出來已很特別！昨晚緊張得不太睡得着。」她透露，主教練莫以恆(Iain Monaghan)賽前要求球員們集中自己打出好表現、享受比賽過程，連同昨日3場分組賽在內，莊嘉欣認為獲益良多：「前兩年飲恨輸少許，整個過程學到的是，無論是追到一個攔截、或是踢入一個附加罰球的每一分，都很重要，整個過程是自己一個心態成長的歷練，要學懂不止（達陣）那一秒，是整個比賽都要把握每分每秒，才可走到更遠。」

港隊11月將出戰東京奧運資格賽，隊長李念殷認為這次比賽，對於爭取奧運資格大有幫助：「今天對日本是我們這兩天4場比賽中，表現最好的一場，最好的是我們只集中在交出好表現，而未有受球場氣氛影響，今次賽事對新球員來說累積到經驗，也有助新舊球員融合，這次比賽對將來的比賽很有幫助。」

香港女子隊主教練莫以恆大讚球隊，指自己1月上任至今，見證她們進步不小。（張倩儀攝）

新帥莫以恆望球員挫敗中成長

來自蘇格蘭、今年1月才上任的港隊主帥莫以恆，大讚自己接手後短短數月，港將已明顯有進步：「今天的表現，足夠令入場支持我們的觀眾自豪了，這兩天的表現反映出之前幾周的努力，我們也從不放棄，努力把握每個進攻機會。」儘管負予日本，他認為會令球隊有所成長：「當然我們希望取得多於一個入球，經歷一些挫敗是好事，這才能進步，令她們更強、令全隊更強。」為準備11月的奧運資格賽，港隊未來兩周會先休息，稍後展開體能訓練，之後會再赴歐洲比賽以測試戰術。莫帥指，陣中仍有幾名球員等待領取特區護照，亦期望幾名今次因傷缺陣的球員可以回歸。

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