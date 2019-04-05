【武術】亞運銀牌莫宛螢備戰世錦　新套路盼突圍而出

香港武術代表莫宛螢去年在雅加達亞運會取得太極全能銀牌，其後揚威國際於世界太極拳錦標賽獨取2金1銀佳績，惟小妮子未有放緩追趕世界的腳步：「上年還上年，今年由零開始，希望新套路能突圍而出。」

年度體育盛事香港體育節於周五假九龍公園舉行開幕典禮，香港武術代表莫宛螢、亞運壁球男單金牌歐鎮銘、前香港奧運三鐵代表李致和與三鐵女將蔡欣妍以體育大使身分現身，正為世界武術錦標賽備戰的莫宛螢透露特意由福州集訓回來參加揭幕禮，明日將回去繼續練習。

莫宛螢盼能在世錦選拔賽突圍而出：「新套路多了剛強的男生風格。」（葉詩敏攝）

莫宛螢去年在世界大學生錦標賽披金戴銀，在亞運會和世錦賽亦奪牌而回，今年將力爭10月在上海舉行的世界武術錦標賽再添獎牌，她笑謂會在6月的選拔賽以全新一面示人：「我今年會用新套路，音樂和套路都會換過，希望讓裁判看到新的我。」

莫宛螢在揭幕禮的表演是亞運用套路，她坦言用了好幾年，是時候轉換風格。（葉詩敏攝）

「挑戰嚟㗎！」原來新套路僅編了一個月，始於運動員的突破自我，「連自己不擅長的東西都編進去了，多了較男生的風格，比以往更瀟洒、更多力量和速度，希望與其他國家的女生比起來更有特色。」

歐鎮銘下周將出戰澳門公開賽，去年3名男單躋身4強，他笑道：「今年我們都在上線，最多僅得兩名港將入4強。」（葉詩敏攝）

歐鎮銘盼再登亞洲之巔

至於香港壁球一哥歐鎮銘亦即將在4月10日出戰澳門公開賽，壁球賽季已過了一大半，現世界排名24的他坦言不大滿意上半季表現，「去年8月完成亞運後，便在9月迎接職業賽，比賽密集令自己狀態一般，希望能在季尾表現更好，令排名能接近自己最佳的20名。」他將挾亞運男單金牌於5月迎戰亞錦賽，曾在2015年亞錦賽歷史性封王的他將力爭獎牌。

4名體育大使盼市民能透過參與不同運動發掘潛能。（葉詩敏攝）

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