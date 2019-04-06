【港超聯】富力大破夢想　利安高戴帽　馬高斯被逐惹爭議

富力今日（6日）於青衣運動場作客夢想FC，在老將伊達缺陣下，陳俊樂擔起中場策動角色，最終富力在前鋒利安高轟入3球下，以5：1輕取對手，賽後升上榜首。

夢想今仗收起部分累積4面黃牌的主力，派出黃晉軒及陳皓駿兩位較少披甲的球員。至於爭標路上不容再失分的富力，亦以勞烈斯代替白鶴，福保羅代替因傷缺陣的伊達。富力甫開賽即搶攻，21分鐘林志堅於右路開出角球，夢想守衛於前柱漏頂，富力由勞烈斯無人看管下近門撞射得手，領先1：0。富力7分鐘後再下一城，罰球同樣由林志堅主理，輪到利安高頭槌改變方向，皮球直入網窩成2：0。

勞烈斯（左）攻入個人今季首個入球，助富力先開紀錄。（袁志浩攝）

夢想上半場中段10人應戰 反靠柏保路頭槌一度追近

夢想中場馬高斯於15分鐘因投訴領黃，戰至30分鐘又於中圈附近跟富力球員短兵相接，後者在碰撞後倒地，球證向馬高斯出示第二張黃牌，將這位外援驅逐離場。不過，夢想在10人應戰下，35分鐘反由柏保路接應林樂勤角球建功追近。惟球賽重開僅一分鐘，富力乘快開界外球，由羅拔圖橫傳基奧雲尼射入空門，半場再拋開比分至3：1。

利安高三個入球包括頭槌、罰球及撞射，可見其全面的入球能力。（袁志浩攝）

利安高巧妙罰球建功 完場前上演帽子戲法

下半場富力攻勢稍為放緩，直至79分鐘於禁區頂偏左獲得罰球機會，利安高以右腳射向龍門右上角，角度刁鑽令屠俊翹只能目送皮球入網；加上後備入替的前鋒迪布尼積極爭取表現，88分鐘入楔後橫傳至面對空門的利安高腳下，造就這位巴西外援大演帽子戲法，並助富力最終以5：1大勝夢想。賽後富力跟傑志同樣15戰得30分，雖然雙方對賽成績各1勝1負，不過富力以較佳的對賽得失球差壓過傑志，於明日和富大埔作客凱景前，暫時升上榜首。

在「發電機」伊達停賽下，港將陳俊樂今仗成為富力中場重心，他坦言球隊賽前3場不勝，令球員有必須取勝的壓力，上半場初段踢得綁手綁腳，「之前那段時間有球員受傷，賽果亦讓我們很氣餒，其實大家都有技術及經驗，只是在場上更需有贏的決心。南區那役後，更明白要由第一分鐘到完場都要集中，不可讓被追和的情況再發生。」

後備入替的迪布尼（左）表現積極，先後多次嘗試突破及起腳遠射，最終交出助攻幫球隊「埋齋」。（袁志浩攝）

陳俊樂來季去向仍未明 「先做好自己才算吧」

富力雖暫處榜首，但「樂仔」坦言根本無須理會積分榜，「反正要全勝才有機會」，但他認為在盃賽出局後，全隊更可一條心踢聯賽，或較需兼顧亞洲賽的大埔更有優勢。談及自己應如何協助球隊，「樂仔」表示：「我很清楚自己的崗位，球隊雖然進攻強，但失球亦不少，時常因壓逼對手而輸反擊，處理上有待改善，所以自己在駁波及防守上要做得更好。」

季初加盟中超球隊廣州富力的「樂仔」，原定踢畢上半季便回歸一隊上陣，惟最後有傳因富力R&F需爭冠而留港，他透露現時仍未知道下季去向，「上面一隊出現了些變化，有說過今季後會返中超，但還是先做好自己吧。」縱然暫時未能征戰中超，他仍指留港多半年絕對值得，「球員渴望比賽，雖然未能北上，但能夠落場，每次仍想表現自己，協助球隊取勝及爭冠。」

陳俊樂（左）來季是否重返中超廣州富力，仍屬未知數，但他的留效可助富力R&F爭冠嗎？（袁志浩攝）

馬高斯停賽打亂夢想部署 梁志榮：球證不公平

至於富力主教練楊正光，賽後鬆一口氣，他指最後階段的4場賽事，尤如4場決賽，對球隊能通過首關感興奮，可是最重要還是球員可克服「小低潮」，增添信心。

另一邊廂，夢想在馬高斯被逐後，此子下周菁英盃準決賽將停賽。主教練梁志榮又要為今後部署而頭痛，他批評球證判決不公，「馬高斯的搶波動作很一致，為何以前沒有黃牌，今場卻有呢？我認為犯規不嚴重，球證應先警告，幸好我們仍有足夠的人腳去準備下仗。」

夢想西班牙藉中場馬高斯被逐，令本身實力較弱的夢想更無反擊之力。（袁志浩攝）

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