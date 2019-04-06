【英超】利物浦前隊長希比亞訪港　「看不到不拿英超冠軍的理由」

利物浦對上一次贏得頂級聯賽冠軍，已是29年前的事。事隔多年，今季終於再次「叫糊」，最終能否「食出」卻很大程度要視乎死敵曼聯在曼徹斯特打吡的表現。 身在香港的希比亞坦言希望曼聯在該仗勝出，但他立即補上一句：「如果他們有能力贏的話……」前紅軍隊長的架勢，依然不同凡響。

希比亞周六才由芬蘭乘長途機到香港，即使因未能適應時差睡眠欠佳，今天（6日）到京士柏球場為渣打五人足球挑戰盃2019擔任主禮嘉賓時，風采依然。他的高大身型很快引起場內球迷注視，立即成為「集郵」對象，親切的他來者不拒。

1999年，希比亞加盟利物浦，2009年離隊。廿年人事幾番新，班主、管理層以至球會規模也發展至另一高度，這也是紅軍正在復蘇的要素，「在競技層面，球會正在往正確方向發展，今季有機會贏得聯賽和再次爭逐歐聯冠軍。」

他認為，成功背後在於新班主對領隊高普的實質支持，「高普有一套計劃，希望帶領球隊去到一個層次，而新班主支持他的計劃。」

希比亞即使風塵僕僕來港，風采依然。（羅君豪攝）

「令我想起2001年」

今季英超聯賽冠軍戰進入最後直路，上屆冠軍曼城愈贏愈輕鬆，與每每驚險萬分才能過關的利物浦形成強烈對比。希比亞另有一番看法：「我們整季也在前列，我看不到我們不能贏的理由。」

說起早前紅軍對熱刺末段的致勝入球，「那的確是有運，同時也是我們不斷嘗試的結果。那一球令我想起2001年麥阿里士打對愛華頓的入球。那場勝仗令我們士氣大振。」

那年利物浦在聯賽表現平平，2001年4月16日默西塞特郡打吡，90分鐘比數仍是2：2。補時階段離門44碼麥阿里士打主射罰球破網，這場勝仗之後，他們接連贏得足總盃和歐霸前身的歐洲足協盃，最後6場聯賽5勝1和得第三，加上已贏得的聯賽盃，度過一個豐收的球季。

這位利物浦前隊長認為，無論英超還是歐聯，球隊仍大有機會爭冠。（羅君豪攝）

曼聯球迷寧願曼城捧英超

利物浦目前33戰82分排榜首，少踢一場的曼城以80分緊隨其後。以曼城近期的「冠軍模式」，餘下對手之中只有4月24日作客曼聯一仗最難踢。希比亞會史上首次支持曼聯嗎？「我當然希望他們能夠贏」，幾秒後他諷刺地加一句：「如果他們有能力贏的話……」

他又說，曼聯球迷寧願曼城蟬聯，也不希望利物浦贏得首個英超冠軍，「我們的確有遇上掙扎的時候，但我們在很多場比賽中展現無比鬥志，剛剛對修咸頓一仗就是例子。」

最終能否奪標，希比亞認為關鍵是餘下每場比賽均盡全力拼搏，「我們必須保持耐性和冷靜，全力打好每一場。每場也要100%盡力，不能有些比賽只出90%，水平一點也不能下跌。」希比亞認為這樣便有機會奪冠：「趁曼城失分的時候，我們要把握機會，穩定表現總會有回報。」

高大威猛的希比亞一出動，立即成為參加渣打五人足球挑戰盃的球員和支持者「集郵」對象。（羅君豪攝）

雲迪積克遠勝於我

希比亞昔日以不少精準剷球（Sliding Tackle）拯救球隊，雲迪積克曾說過不會使用這招。希比亞一語道破背後因由，「因為他夠快。其實要用到剷球已是最後一招，因為一出腳便來不及回身再追。所以他察覺並及時化解危機，才是後衛最理想的做法。」

對於雲迪積克入球不及他多，希比亞笑言「不能要他做一切事情。我希望他可以有多些入球，只是雲迪積克已拯救球隊多次，艾利臣也是。」

掛靴多年的希比亞，「的波」仍毫無難度。（羅君豪攝）

兩代4號傳奇

紅軍今季仍能在英超與曼城爭一日之長短，很大程度是後防大將雲迪積克的功勞。巧合的是，兩代4號球衣擁有者身高均為6呎4吋、加盟紅軍時同是26歲、位置一樣是中堅。由希比亞點評荷蘭人的表現，最合適不過，「他有技術、速度，給予隊友信心，每一個在他身邊的隊友也踢得更好。」

這位紅軍前隊長更謙稱，「我比較慢，及不上他那麼好」。不少球迷幻想，如果兩人在同一年代組成夢幻中堅組合便好了，希比亞笑言：「我不會想這些」，卻又稱，「我相信應該會跟他很合拍。」

希比亞在京士柏球場跟眾人大合照。（主辦單位提供）

不會勉強兒子

希比亞年少時，祖家芬蘭每逢周六下午5時便會直播一場英格蘭頂級聯賽比賽，他是那時開始喜歡利物浦，「我最欣賞魯殊，我父親為增加競爭性，所以他支持曼聯。」當然那只是直到他加盟紅軍為止，「那刻真是夢想成真。」

曾執教利華古遜、白禮頓和蘇黎世，他自言享受執教的日子，惟目前暫以家庭為重，「我不想日後後悔」。他兩名兒子一個14歲，一個12歲，兩子均有踢足球。施蒙尼、施丹、基艾沙等一代球星的兒子冒起，希比亞直言「兒子只以足球為興趣。我沒有催迫他們，一切也要發自內心才會做得好的。」

希比亞特別來港為渣打五人足球挑戰盃香港選拔賽擔任主禮嘉賓。（主辦單位提供）

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