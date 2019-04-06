【七人欖球2019】連籃球員也享受七欖　斐濟歌聲中取小組全勝

累計18次、連續4年國際七人欖球賽香港站冠軍，斐濟今日（6日）於分組賽大戰新西蘭，隨着斐濟球迷的唱和，斐濟以24：5輕鬆取勝，以小組第一姿態晉身八強。

作為「欖球大國」的斐濟，不時在球場邊都會聽到一班人在合唱，也許聽不懂歌詞和內容，只懂得這是他們獨有的共嗚感。能遠從家鄉飛到香港只為了每一年的七欖，看的不只是不只是球賽，而是歸屬感。在大球場般空曠的空間中，斐濟球迷的歌聲渾厚場上的球員也許會倍感親切。

累計18次、連續4年國際七人欖球賽香港站冠軍，今年再現欖球大國的霸氣。（梁鵬威攝）

「All Blacks」在斐濟的攻擊下完全被比下去，最後完場前才攻入5分。（梁鵬威攝）

暫時在系列賽三戰全勝的斐濟，開局就積極向前攻，即使對手是「All Black」也未能阻止，Aminiasi Tuimaba先在突破重圍達陣，但加罰不成。隨後斐濟的攻勢不斷，Vilimoni Botitu和Livai Koroigasagasa都先後達陣並射入罰球，半場領先19：0。換邊後，兩隊糾纏，皆未能造出進攻空間，最後階Apenisa Cakaubalavu再順利達陣。在新西蘭球迷心灰意冷之際，新西蘭爭氣地在完場前攻下5分，最後以5：24不敵斐濟。

兩隊的對戰戲碼精彩，最後由斐濟拿下首名出線的資格。（梁鵬威攝）

永倫主將泰拿笑言自己沒有特別支持的球隊，只想看一場好球。（張倩儀攝）

完場再聽到不絕的斐濟歌聲，而身邊走過一個熟悉的身影，細看原來正是永倫主將泰拿。一身輕鬆打扮，加上面掛墨鏡，跟大球場內的外國球迷無異。「因為加拿大好似表現平平，那就看斐濟吧。」他笑說。不要以前只能在籃球場才能看到他，他已經是第四次參與七欖的盛事。「去南看台嗎？」我們問，「不是，我只是在找朋友。」問到賽事，他笑說自己不要熱血粉絲，「我沒有特別支持哪一隊，只想看到好球。」

另一邊就在南看台的入口前遇到東方龍獅班底的漢尼拔（左一）、徐遠成（左二）、荷里菲特（右三）和艾利諾（右一），還有前協恩主力彭曉欣（右二）。（張倩儀攝）

不時在球場邊都會聽到一班人在合唱，也許聽不懂歌詞和內容，只懂得這是他們獨有的共嗚感。（張倩儀攝）

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