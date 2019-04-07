【德甲】拜仁贈多蒙特5蛋　利雲倒戈梅開二度　列奧斯承認災難級

德甲國家打吡，多蒙特作客以0︰5慘敗予拜仁慕尼黑腳下，當中倒戈的利雲度夫斯基梅開二度。防守不濟的多蒙特把榜首位置讓給對手，主將馬高列奧斯也承認今場災難級，沒有任何解釋。

多蒙特首循環以3︰2戰勝拜仁，今場缺少柏高艾卡沙下，以列奧斯掛帥，配以辛祖、古里路為進攻主力，但自6分鐘達侯特禁區邊起腳中外柱後，便再沒有像樣的攻勢。相反主場的拜仁收起哈美斯洛迪古斯，以兩隻快馬基拿比及高文衝擊多蒙特防線，效果相當理想。拜仁9分鐘便由曉姆斯接應角球輕鬆頂入領前。17分鐘多蒙特中堅薩加度後場大意傳送被利雲度夫斯基截得，後者挑過門將路文貝基後車身抽入空門，取得個人於德甲第200個入球。

薩加度送禮，令利雲度夫斯基取得德甲200球。（路透社）

▼拜仁5︰0多蒙特數據（按圖放大）▼

+ 7 + 6 + 5

多蒙特防守形同虛設，若非梅拿頭槌中楣及門將貝基多番救出曉姆斯的攻門，早已多失。不過文路爾艾簡治、薩加度的中堅組合集中力不足，40分鐘被馬天尼斯混戰中射成3︰0，3分鐘後基拿比接應傳中無人看管下頂成4︰0完半場。下半場拜仁放慢節奏，戰至88分鐘由利雲度夫斯基埋齋，拜仁終以5︰0大炒多蒙特，以28戰64分壓過63分的多蒙特升上德甲榜首。

多蒙特門將貝基多番撲救，但多蒙特仍要失5球。（路透社）

第100次德甲對賽，拜仁全場22次起腳遠勝只有4次的多蒙特，當中有15次於禁區內完成，另有11次角球，大部份數據都具壓倒性優勢。多蒙特在大半程聯賽領前，現在形勢被動，列奧斯無奈地說︰「我們的發揮是災難性，我沒有任何解釋，完全不能向拜仁施壓。拜仁發揮的確較好，但總不能接受就算，之後要詳細分析。我們站得太後，難以接近對手大門。」拜仁主帥尼高高華則大讚球隊表現頂級︰「上半場在各方面都很突出，恭喜球隊取得應得的勝利。不過我們仍有6場在手，一切仍未定案。」

兩隊現時餘下6場聯賽，拜仁最後兩輪分別對萊比錫及法蘭克福，多蒙特則要在煞科戰撼慕遜加柏。

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