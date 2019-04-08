【足總盃】迪路菲奧梅開二度　屈福特反勝狼隊　將撼曼城爭冠

英格蘭足總盃4強，屈福特在79分鐘起連入3球，當中後備上陣的迪路菲奧化怒氣為動力梅開二度，助球隊以3︰2反勝狼隊，將在5月18日與曼城爭冠。

屈福特在今季英超首循環以2︰0擊敗狼隊，戰場轉至足總盃4強今次初段氣勢被狼隊比下去，摩天奴等先後起腳令屈福特防線風聲鶴唳。戰至36分鐘，守衛杜靴迪接應右路傳中近門頂入，為狼隊先開紀錄。雙方進入混戰，魯爾占美尼斯在63分鐘接應傳中以胸口控高，再在門將出迎前車身抽入，為狼隊拉開至2︰0。

狼隊由杜靴迪近門頂入先開紀錄，想不到被屈福特大逆轉。（路透社）

▼屈福特3︰2反勝狼隊圖輯（按圖放大）▼

+ 9 + 8 + 7

66分鐘入替的迪路菲奧（Gerard DEULOFEU）成為屈福特英雄，這名西班牙翼鋒先在79分鐘發難，於禁區左路面對狼隊後衛盯防，人急智生原地起腳拉入死角，為球隊重燃希望。補時2分鐘，屈福特中鋒迪尼博得丹當斯卡侵犯，12碼親自操刀中鵠，絕地追和令賽事進入加時。

加時14分鐘迪路菲奧爆入禁區，右腳射入遠柱，梅開二度兼為球隊反超前3︰2。即使迪路菲奧戰至111分鐘傷出，屈福特仍保持同樣比數，自1984年後首次打入英格蘭足總盃決賽，當時屈福特以0︰2負愛華頓。

迪路菲奧是第7個於足總盃4強攻入兩球的球員。（路透社）

屈福特將於5月18日於溫布萊與曼城爭冠，主帥加西亞大讚麾下鬥志十足是反勝關鍵︰「我們踢出性格，為球員自豪。今季我們一直戰鬥到最後，今天也一樣，只要戰鬥到最後就有機會出現奇蹟。」英國傳媒指迪路菲奧很不滿只列後備，不過教練加西亞認為有火時好事︰「我喜歡球員有態度，憤怒的話就會踢出表現證明自我。」

狼隊1960年後未嘗足總盃決賽滋味，今場他們錯失兩球優勢加時出局。（路透社）

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