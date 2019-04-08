【乒乓球】福原愛母子平安　江宏傑曬幸福合照　

現年30歲的福原愛與江宏傑一對乒乓情侶，4月3日三年抱兩。福原愛誕下第二胎，江宏傑在社交網站指母子平安，他更大曬「一家四口合照」，愛意滿載。

福原愛3月接觸乒乓，10歲轉打職業，一年後入選日本隊成為最年輕國家隊成員。她曾在2012年奧運取得女子團體銀牌，2016年奧運取得銅牌後與中華台北乒乓球手江宏傑結婚，之後移居高雄市2017年10月誕下第一胎。

2018年10月福原愛宣布退役，結束26年球員生涯，再公布已有身孕6個月。直到今天江宏傑在社交網站公布好消息︰

「4月3日下午帥氣的小小傑來地球上報到啦～

體重3110g、身高51cm、母子都平安

辛苦小愛了

謝謝大家的關心哦」

福原愛與江宏傑三年抱兩，福原愛在2017年及2019年誕下一女一子。（江宏傑IG）

+ 5 + 4 + 3

江宏傑在社交網站除了文字外，也上載一張照片。相中可見他與福原愛的雙手，連同大女的手掌與兒子的雙腳，組成「一家四口」第一張公開合照，被網民大讚極有意思，獲得大量恭喜留言。

江宏傑與福原愛的一家四口合照，獲網民指愛意滿分。（江宏傑FB）

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