【羽毛球】李宗偉台上向林丹「道歉」獲體諒　惺惺相惜互相打氣

馬來西亞羽毛球公開賽男單決賽，林丹力戰3局反勝諶龍，賽後李宗偉現身頒獎成為焦點。李宗偉事後於社交網站分享與林丹對話內容，至於林丹也在另一邊隔空鼓勵李宗偉，識英雄重英雄。

李宗偉患癌後已康復，但未能應付高強度的訓練，暫未有參賽時間。他昨天任頒獎嘉賓，先後與諶龍及林丹都有交流幾句，不少球迷都有興趣幾個頂尖羽毛球手的對話。李宗偉昨在社交網站透露與林丹在頒獎台的對話。

林︰你還好嗎？ 李︰我OK呀，不好意思這次沒時間帶你去吃飯 林︰無關係，那你會去新加坡（賽）嗎？ 李︰不會啦沒參加，下次再約，一起繼續加油 林︰好，一起加油

李宗偉頒獎予林丹，他自言是第一次。（Getty Images）

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至於林丹接受中國傳媒訪問，提到自己走出近一年的低谷，原因不是體能，而是心態︰「我欲望提升了，決心更大，之前背負了過多壓力和質疑，總是想表現好一點，心態上不太果斷。這次知道馬來西亞不好打，盡最大努力爭奪每一球，這一周每場都知道自己做到，技術術都發揮得比較好。」至於他表示想不到李宗偉會頒獎︰「賽前真的沒關注，決賽前想的就是投入比賽。宗偉有一段時間沒有回到賽場，相信他在身體恢復非常好的時候一定會回來的。」

林丹與李宗偉，可會在東京奧運一同比賽嗎？（Getty Images）

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