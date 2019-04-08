【棒球．MLB】海盜力挫紅人　迪歷治霸氣全壘打引發衝突　5人被逐

一支逾400碼的全壘打，紅人的一壘迪歷治（Derek Dietrich）拋下球棍，看着球飛出海盜球場，直入場外的阿勒格尼河。 不過，這一支全壘打，卻成為雙方第4局清空板凳，爆發衝突的原因。 最後雙方共有5人被逐，主隊以7：5擊敗紅人，直落4場掃走紅人。

迪歷治第2局面對海盜先發投手艾查，將後者一技時速92英里的直球，打出PNC球場，直入阿勒格尼河。擊出全壘打，不少人都會扔球棒，但像迪歷治這樣「企定定」看球飛出場外，就比較少有，而且確實有點不尊敬對手。

迪歷治（紅衫）打出全壘打後，站在打擊區良久才開始跑壘。（網上圖片）

艾查以投球報復，引起衝突。（Getty Images）

當迪歷治跑回本壘後，海盜捕手舒韋尼向跑過他的唸唸有詞，最終在第4局迪歷治再度入打擊區時，艾查向迪歷治投出一個直球，球於迪歷治背後擦過，主裁判即時警告艾查及雙方總教練，令到紅人教頭大衛貝爾十分憤怒，認為球證判決不公，艾查有傷害自己球員的意思，應將他驅逐離場。佩爾見貝爾與主審理論，海盜球員開始走向二人時，一馬當先衝出後備席，兩軍即時清空板凳圍作一團，幸未有人動武，只是互相推撞。

佩爾（中、紅衫）第一個衝入球場，而且再度引起衝突，最後被逐。（美聯社）

正當事件有緩和跡象時，被人拉到一邊的佩爾突然又發難，想再次衝入人群，今次更推人落地。擾攘良久後，裁判將貝爾及佩爾逐出場，海盜亦有左投加列特（Amir Garrett）、救援投手基拿（Keone Kela）及華斯加斯（Felipe Vazquez ），因在衝突有過激行為被逐。

迪歷治今仗兩度打出全壘打，但未能助球隊贏波。（Getty Images）

迪歷治二度開轟難救紅人

海盜在事件後打線發威，將比分拉開到7：3，迪歷治在第8局出手，將球再次打出球場，但今次未有站在原地「欣賞」，拋下球棒就開始慢跑，為紅人將分差收窄至兩分，但仍是不足以挽回劣勢，紅人以5：7敗陣。

未有被逐的艾查賽後表示自己無意投身後球，只是太遲出手引起失誤，但貝爾卻不接受：「任何時候某方意圖傷害我們的球員，都是不能接受的問題。無論任何事也好，我們永遠都會為己隊球員站出來。」貝爾又指擊球手打出全壘打後，要怎樣跑壘都是本人的意志，絕對是允許。今年不停招兵買馬的紅人，開季表現不順，今戰過後戰績1勝8敗，在競爭激烈的國聯中區敬陪末席。

海盜最終贏波。（Getty Images）

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