【曲棍球】韓國隊長彩虹射球技驚四座　機智領球隊奪冠

巴西球星尼馬不時使出的「彩虹過人」（Rainbow Flick），驚現曲棍球場，韓國隊長李南勇更將這招變為射門，為球隊射入奠勝一球，完全展現過人膽識、機智和技術。

三月底馬來西亞舉行Sultan Azlan Shah Cup，這項一年一度的曲棍球賽事今屆邀請到加拿大、印度、日本、韓國、波蘭加上主隊馬來西亞六支世界前20位的強隊角逐。

打入決賽的韓國與印度法定時間打成1：1平手，需要以互射點球分勝負。頭四輪韓國有一位球員射失，印度球員第四輪的點球被韓國門將擋出，已是第二位球員「宴客」。

先射的韓國隊，第五輪由隊長李南勇主射，只要他射入，球隊即可勝出賽事。

韓國隊長李南勇在Sultan Azlan Shah Cup為球隊主射關鍵的點球。（影片截圖）

韓國隊長李南勇只要射進點球，球隊便可再次贏得Sultan Azlan Shah Cup。（影片截圖）

曲棍球互射點球所採用的是25碼制，主射球員可從25碼線上用合符規則的任何方法把球送進網窩，但必須在8秒內完成。由於龍門只有3.66米闊，身材高大的門將攤開雙臂已可覆蓋大半範圍，因此大部分主射球員均會想盡辦法將門將騙向其中一邊尋找射門角度。

主射關鍵一球的李南勇卻以新穎的方式騙過門將：他高速帶球衝向球門，當門將出迎之時，輕輕將球撥後剔高，然後趁球在半空中大力一挑，曲棍球以拋物線越過門將入網，完美的弧度儼如在半空劃出一條彩虹，這記名副其實的Rainbow Flick，成功協助球隊以4：2擊敗印度，第三度贏得這項賽事錦標。

李南勇為韓國射進奠勝點球後相當興奮。（影片截圖）

李南勇彩虹射球逐格睇

+ 9 + 8 + 7

李南勇彩虹射球片段

虹彩射球或成風潮

曲棍球由於球速高加上球的體積細小，進攻模式可謂千變萬化，大部分球員技術相當細膩，相信做到彩虹過人或射門的球員不在少數。然而過往未見有球員在互射點球中使出這招，李南勇的射門一氣呵成動作瀟灑，已吸引全球不少媒體注目，相信日後必然會成為其他球員的模彷對象。

李南勇帶領韓國擊敗印度，第三度捧起Sultan Azlan Shah Cup。（影片截圖）

李南勇（中）為韓國征戰多年，曾代表國家隊出戰2008及2012奧運曲棍球項目。（資料圖片：Getty Images）

印度Vs韓國互射點球

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