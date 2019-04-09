【足球】士砵亭考慮出售主場冠名權　易名C朗拿度球場不是夢？

葡萄牙球會士砵亭（Sporting CP）正考慮出售主場冠名權，當中於這支球會開展職業足球之路的C朗拿度極有興趣，他所屬公司已與母會接觸，有機會易名為CR7球場。

士砵亭（Sporting CP）主場自1947年後的名稱艾華拉迪球場（Estádio José Alvalade），紀念球會創辨人。他們正考慮出售主場冠名，多個機構對此表示興趣，當中包括C朗拿度的公司。目前有兩個選項，包括CR7球場、或艾華拉迪-CR7球場。C朗拿度在1997年加盟士砵亭青訓，2002/2003球季升上一隊，一季後轉投曼聯。他對母會情懷不減，近年不時赴葡萄牙入場觀戰。

C朗拿度曾以曼聯球員身份回到士砵亭主場比賽。（資料圖片）

▼部份以名將命名的足球場（按圖放大）▼

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C朗拿度的名字不止於足球員，他早已與其他商面機構合作，連鎖式CR7酒店、C朗拿度博物館（Museu CR7）已出現，至於C朗家鄉馬德拉島的機場在2016年易名為C朗拿度機場（Madeira International Airport Cristiano Ronaldo CR7），C朗的聲名早已響徹整個葡萄牙。

▼歐聯8強形勢及直播賽程（按圖放大）▼

艾華拉迪球場或會易名為CR7球場。（資料圖片）

C朗拿度早已不是一般足球員，聲名響徹葡萄牙。（資料圖片）

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