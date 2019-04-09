【英超】球員玩Fortnite成癮　向心理醫生求助

打遊戲機有助放鬆心情，近年更有不少研究指出打機其實有好處。不過，沉迷打機亦可以成為問題，令日常生活受影響。 曾為曼聯、般尼任職心理醫生的Steve Pope，最近指《Fortnite》（要塞英雄）令不少英國人染上「打機癮」，自己處理的患者中更多名為足球員，更有來自英超球會，Fortnite只是問題的冰山一角。

《Fortnite》自2017年9月推出後，一直瘋行全球，成為「大逃殺（Battle Royale）/食雞」類型遊戲的「龍頭」。不過，這款遊戲令到不少人打機成癮，就連哈利王子都曾表示，「這遊戲造出來就是為了要玩家上癮」，應該要「出現傷害」前禁止國民玩Fortnite。法國球星基沙文可謂這遊戲的忠實擁躉，去季入波後跳遊戲中的「L舞」慶祝成為例指定動作。英國球壇亦有不少喜歡玩Fortnite的球員，熱刺球星迪利阿里及哈利卡尼都不時於網上直播打機，阿里更曾於比賽中跳遊戲中的舞步慶祝入球。

阿里是英國球壇出名喜歡玩Fortnite的球員，更會於網上直播。（網上圖片）

阿里曾於比賽時跳遊戲中的舞蹈慶祝入球。（Getty Images）

Pope透露有球員因沉迷玩Fortnite，影響到場上表現，更出現練波、比賽遲到等嚴重的紀律問題，令到多年的努力付諸流水。這名心理醫生又指，Fortnite只是問題的冰山一角：「現在有太多遊戲可以取代Fortnite了，有人沉迷打《PUBG》（PlayerUnknown's Battlegrounds/絕地救行）或《Apex Legends》（Apex英雄），你禁一款，就會有其他遊戲取而代之。」

哈利卡尼雖然都是機迷，但表現未受影響。（Getty Images）

「摧毀不少人的生活」

「這些遊戲不是隨機地令到玩家上癮，」Pope續道：「遊戲商用了大量資金去開發令你上癮的遊戲，對他們來說是收入會相當可觀，但這會摧毀不少人的生活。」他指尋求他協助的球員都是沉迷打Fortnite的玩家，另一樣令他擔憂的是，打機成癮有很高的試圖自殺率，就算他承認有球員可保持最高狀態的同時，亦喜愛電玩。

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▼英超下輪直播賽程及曼城/利物浦英超餘下賽程（按圖放大）▼

基沙文亦是Fortnite名人玩家，去季入球後例牌會「L舞」慶祝。（Getty Images）

Fortnite官網可讓玩家查閱自己的數據，根據官網顯示，卡尼至今已參與逾3000場遊戲，但今季仍是熱刺神射手及英格蘭國家隊的靈魂人物。Pope透露自己正協助一支西北部球隊，陣中球員出現沉迷打機問題，有時更會打到凌晨5點，嚴重影響了表現。Pope指協助病人「戒除機癮」，不會完全不讓他們打機，反而是限制他們遊玩的時間，讓他們生活重回正軌。

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