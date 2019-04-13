【桌球】吳安儀挑戰男子世錦賽外圍賽止步　贏得6局創生涯佳績

桌球世界錦標賽外圍賽，香港「四眼Cue后」吳安儀雖然首圈出局，但比起對上3屆皆以1：10大敗，她今屆與麥文紐斯（Alan McManus）互有攻守，一度領先局數2：0，最終以6：10敗陣，為她參加世錦賽以來的最佳成績。

香港桌球手吳安儀以女子世界排名頭兩位，獲得今屆桌球世界錦標賽外圍賽的資格，連續4年挑戰男子世錦賽。吳安儀在英國時間昨日（4月12日）出戰外圍賽首圈，面對50號種子的蘇格蘭球手麥文紐斯。吳安儀入局快，初段手感火熱，連勝74：50及73：1，領先局數2：0。

吳安儀與麥文紐斯有來有回，曾經多次領先，但最後連輸5局出局。（World Women’s Snooker Facebook）

儘管麥文紐斯連追兩局至2：2，但吳安儀再贏74：45及58：40，再領先4：2。在休息前，麥文紐斯再次追成4：4平手。吳安儀對上3屆出戰世錦賽外圍賽首圈，皆以1：10大敗，但今屆與麥文紐斯有來有往，一度領先兩局，已經是重大進步。

吳安儀對上3屆世錦賽外圍賽首圈成績 2018 1：10不敵索特（Matthew Selt） 2017 1：10不敵邦特（Nigel Bond） 2016 1：10不敵連尼斯（Peter Lines）

吳安儀在第9局「零封」對手，贏109：0領先5：4。雖然麥文紐斯再次追平，但吳安儀在第11局贏76：33，再領先6：5。然而，之後吳安儀表現下滑，麥文紐斯連贏5局，最終吳安儀以6：10落敗，未能晉級。她4屆參加男子世錦賽，皆於外圍賽首圈止步。

另一名獲邀參賽的女將伊雲絲同樣在外圍賽首圈止步。（World Women’s Snooker Facebook）

另一位獲得挑戰男子世錦賽資格的女將伊雲絲（Reanne Evans），亦在外圍賽首圈不敵中國球手張勇，輸2：10。

此外，另一名香港球手傳家俊亦在世錦賽外圍賽首圈出局，以7：10不敵中國的羅弘昊。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁