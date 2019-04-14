【英超】普巴梅開二度助曼聯升第5　今季12次獲判12碼隊史新高

英超曼聯憑普巴兩球12碼，在爭議聲中主場以2︰1力挫韋斯咸，終結兩連敗。賽後蘇斯克查承認球隊表現不如對手，至於韋斯咸主帥柏歷堅尼暗示球證誤判，認為若有VAR之助球隊會以1︰0擊退曼聯。

曼聯派出久未亮相的盧祖任左閘，加上馬達司職中場，其餘位置與周中負巴塞一役相距不遠。開賽10分鐘曼聯門將迪基亞已被菲臘比安達臣車身攻破大門，球證指後者越位在先，不過截圖所見右閘達洛治疑似包越位，曼聯逃過一劫。17分鐘馬迪爾後傳予12碼線附近的桑馬達，斯洛加斯被指禁區內犯天條。曼聯普巴操刀勁抽中路先開紀錄，主場的曼聯半場領前1︰0。

安達臣的詐糊，曼聯右閘達涪治疑似包越位。（網上截圖）

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+ 11 + 10 + 9

下半場僅4分鐘，迪基亞快開予普巴卻在三閘線失去控球權，盧祖只顧皮球位置而沒有留意身後情況，被韋斯咸翼鋒安達臣接應左路傳中近射收死迪希亞。事實上，韋斯咸全場起腳18次比戰罷巴塞後活力一般的曼聯更多，控球率亦有58%，不過安東尼奧勁射中楣，78分鐘他近門頭槌頂彈地又被迪基亞神救，始終未能反超前。曼聯戰至80分鐘反擊時疑似越位，最後馬迪爾博得賴恩費特歷斯從後踢跌，普巴12碼勁射向門將右面得手梅開二度，助曼聯在表現平平下全取三分，以33戰64分升上第5，3分落後第3的熱刺。曼聯今季在英超12度獲12碼，是英超之最，這亦創下曼聯歷來單季紀錄。

盧祖沒有留意後方情況，被安達臣近門攻破迪基亞一度追平1︰1。（路透社）

曼聯經歷敗予狼隊及巴塞後終可贏波，不過主帥蘇斯克查承認球隊走運︰「韋斯咸踢得比我們好，相信大家都認同，有時回報會較付出多，今天正是這樣。」迪基亞3次撲救得手令曼聯不至多失，蘇斯克查認同門將影響力很大︰「我們有世上最佳之一的門將，那記撲救不可思議，他令我們贏波。若干年後沒有人會記住球隊發揮，只會記得能否打入前四。」

至於韋斯咸在3連敗後，主帥柏歷堅尼明顯不滿︰「我不是投訴球證，這不是明顯犯錯，不過若有科技幫助賽果將不一樣，有VAR的話我肯定韋斯咸贏1︰0，開賽早段安達臣沒有越位，斯洛加斯不是在禁區內犯規，1︰2那球曼聯在最後一傳時越位。」

馬迪爾對兩球12碼都有直接貢獻，是曼聯贏波功臣。（路透社）

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