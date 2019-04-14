【F1】咸美頓中國站壓保達斯封王　泰國車手艾邦膺今站最佳

一級方程式中國站為F1第1000場賽事，平治雙雄包辦排位前二，他們在正賽互換位置，由咸美頓封王，華迪爾以明顯差距落後。至於紅牛二隊的泰國車手艾邦在維修站包尾起步，最終以第10完成，榮膺今站最佳車手。

英國車手咸美頓在排位賽以0.023秒之差不敵平治隊友保達斯，在今天的中國站正賽排第二起步。他在首圈第一個彎前已超越保達斯，升上第一。基亞特及後與麥拿侖戰車相撞，一度需要虛擬安全車，第3圈前五排名分別是咸美頓、保達斯、陸克萊、華迪爾及韋斯達賓。在第11圈前法拉利使用TEAM ORDER，陸克萊無奈讓予華迪爾跌落第4。不過法拉利戰車速度追不上平治，在25圈時華迪爾已落後6秒以上。

咸美頓在第一個彎已超越排頭位的保達斯。（路透社）

▼F1中國站圖輯（按圖放大）▼

+ 3 + 2

平治的咸美頓入維修站時出現問題，令保達斯被法拉利的陸克萊超前失去第二位，但不消幾圈又遭圈速較高的保達斯反超前，陸克萊及後再入維修站一度跌至第6，最終超前加斯利以第5完成。前列戰車差距大，咸美頓最終以6.552秒之差首名衝線，保達斯以約7秒拋開華迪爾取得亞軍，韋斯達賓落後逾13排第4，最快圈速的1分由第6的加斯利取得。

取得第75個分站冠軍咸美頓賽後表示在練習賽後找到合理的設定︰「今周不容易，不過取得美滿結果。早段成為分野，平治與法拉利仍很接近，不知道下場誰勝誰負。」車手榜咸美頓以68分領前，保達斯6分落後，華迪爾只得39分。

艾邦在維修站起步，狂升10位連續兩站有分。（資料圖片）

Your #F1DriverOfTheDay at the 1000th race...



From pit lane to points-scorer, it's @alex_albon! 👏👏👏#ChineseGP 🇨🇳 #Race1000 pic.twitter.com/WUuMxe3gGN — Formula 1 (@F1) 2019年4月14日

值得一提是今季轉投雷諾的列卡度（Daniel Ricciardo）以第7完成，轉會第3場後開齋；泰國的艾邦（Alexander Albon）更成今站另一焦點，他在PIT LANE第20起步，奮力以第10完成，連續兩站助紅牛二隊有分落袋，榮膺今站最佳車手。

23歲的艾邦在2012年加入紅牛計劃，2015年轉戰歐洲三級方程式，獲全季第7，2018年效力DAMS在國際汽車聯合會二級方程式錦標賽摘季軍，今年升上F1效力紅牛二隊，是史上第二個F1泰國車手。第1場F1艾邦以第14完成，然後在巴林站取得第9。他在今站排位賽在時速200公里下炒車，未能在排位賽造出成績，需在維修站包尾起步，想不到正賽竟超越10架車以第10完成，賽後被選為今站最佳車手。艾邦累積今季取得3分，車手榜排第13，可算取得不錯的開局。

咸美頓與華迪爾（左）在頒獎台互噴香檳。（Getty Images）

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