【西甲】皇馬中場卡斯米路為巴利護航　「球迷罵他就如罵我們」

皇家馬德里今季成績回落，加里夫巴利成為球迷指責對象，但中場卡斯米路近日開腔反擊，指不能將所有問題全怪於該名威爾斯球星身上。

皇家馬德里今季表現不順，加里夫巴利成為眾矢之的，但隊友卡斯米路出言護航，指球迷指責巴利，實際上如同指責全隊上下，亦希望球迷想起巴利為「銀河艦隊」奪得的獎盃及重要入球。

加里夫巴利成為皇馬球迷眾矢之的，但隊友卡斯米路出言護航，指球迷不應忘掉巴利對球隊的貢獻。（Getty Images）

巴利今季受傷患困擾，於各項比賽上陣27場入14球。有傳皇馬有意放走巴利，換來1.13億鎊的轉會資金，曼傳盛傳是潛力買家之一。不過，卡斯米路就認為，巴利不會受外界謠傳影響。27歲的卡斯米路說：「他是個經驗十足的球員，有能力應付任何事。當你效力全球最大的球會時，你自然會學識面對壓力。」

2013年加盟銀河艦隊的卡斯米路又直言：「球迷噓己隊其中一人，就是在對全隊報以噓聲，因為我地是一支團隊。」

巴利今季受傷患困擾，今季仍於各項比賽上陣27場入14球。（Getty Images）

「我們有責任去盡」

皇馬現時排在西甲第3，落後多打一場的巴塞隆拿14分，歐聯16強又已被阿積士次回合大逆轉踢出局，球迷將不滿都發洩在巴利身上，但卡斯米路呼籲球迷記起：「可能他今季不在狀態，但別忘了他為球隊贏得多少獎盃，入過不少重要入球。」

銀河艦隊習慣勝利，所以卡斯米路亦明白作為球員的本份：「我們還有7仗要踢，一定要踢出成績，因為這是球會的要求，我們有責任拼盡全力。」

卡斯米路稱讚巴利是個經驗十足的球員，有能力應付任何事。（Getty Images）

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