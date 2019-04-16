【意甲】「Drake魔咒」蔓延歐洲球壇　羅馬出奇招「避劫」

「球王」比利被人笑稱是「烏鴉口」，只要他提及的球隊或球隊名字，便會「被祝福」。 加拿大歌手Drake經常與不少運動員合照，後者卻不約而同地遭遇到「厄運」，所效球隊均在比賽上落敗。羅馬就此打趣地在Twitter上公布，禁止旗下球員與Drake合照，直至今季完結。

32歲的加拿大知名歌手Drake，是一個不折不扣的體育迷，不時在NBA的賽事看見他的身影。不過，Drake恰如有一股特別的魔力，曾與他合照的運動員，或是他穿上球衣的球隊亦會遭到「厄運」，被笑稱為「Drake Curse」。

Drake曾入場支持多倫多速龍後，至今仍未打入總決賽；Drake在UFC 229開賽前，手持愛爾蘭國旗支持麥佳格（Conor McGregor），但麥佳格在該仗便不敵另一拳手Khabib。

Drake是多倫多速龍的球迷，但他的愛隊多年未能打入總決賽。（Getty Images）

Drake對UFC選手麥佳格表示支持，結果在該仗同樣告負。（Twitter截圖）

Drake早前曾赴曼徹斯特﹑伯明翰及倫敦舉行演唱會，當然吸引不少球星到場觀看，其中包括奧巴美揚﹑普巴及巴黎聖日耳門的古沙華（Layvin Kurzawa）均是座上客。不過，他們在觀看該名加拿大歌手的演唱會後，之後一仗便同告落敗。

Drake手持奧巴美揚的球衣與他合照，結果阿仙奴難逃一劫，在聯賽不敵愛華頓。（Twitter截圖）

PSG的古沙華與Drake合照後，在今輪聯賽1：5大敗予里爾腳下。（Instagram截圖）

普巴在3月中觀看Drake演唱會後合影，及後一仗足總盃8強戰狼隊便1：2告負。奧巴美揚同樣難敵魔咒，手持奧巴美揚球衣的Drake，阿仙奴在聯賽1球不敵愛華頓。PSG的古沙華亦成為最新一名「受害者」，在今輪聯賽1：5大敗予里爾腳下，慘吞19年以來最大的敗仗。

羅馬在Twitter立即伺機「抽水」，打趣地發文宣布禁止旗下球員不能與Drake合照，直至今季完結，避免Drake魔咒發生在球隊身上。

羅馬在Twitter發文，打趣地表示禁止球員與Drake在今季內合照。（Twitter截圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁