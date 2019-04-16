【黃心穎許志安】他們都犯了天下男人會犯的錯　體壇經典偷食事件

男歌手與女星偷食事件熱爆全城，環顧體壇歷年亦曾出現過多宗轟動全球的案例，泰利、伊卡迪、高圖爾斯搭上隊友的另一半「勾義嫂」固然震撼，天王巨星級的碧咸、C朗拿度、朗尼、「老虎」活士、高比拜仁全部都犯過「天下男人會犯的錯」。 不過最經典個案，也許還是與親弟婦「暗渡陳倉」長達八年之久的曼聯左翼傑斯。

布歷治與泰利份屬英格蘭國家隊和車路士隊友，曾經感情要好。（資料圖片：Getty Images）

泰利搭上隊友布歷治女友

英格蘭及車路士前左閘布歷治（Wayne Bridge）與法國籍模特兒女友Vanessa Perroncel，跟國家隊和球會隊友泰利（John Terry）和太太Toni關係要好，四人不時double date。Vanessa2006年為布歷治誕下兒子Jaydon，也是當屆世界盃英格蘭國家隊太太和女友團（Wives and Girlfriends，簡稱WAGs）成員之一。

可是她跟布歷治的戀人關係在2009年走到盡頭，不久旋即傳出已婚的泰利搭上Vanessa的醜聞。其後Vanessa向英國小報爆料，指當時泰利趁安慰失戀的她之便勾引她。

消息一出，布歷治被指非常憤怒，跟泰利的多年兄弟情恩斷義絕，同時轉投曼城的他面對車路士時，賽前雙方的握手儀式上拒絕跟泰利握手，此後兩人多次對陣時，布歷治也避開不跟泰利握手。

由好兄弟變衿兄弟

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傑斯（左）與弟弟Rhodri。（網上圖片）

傑斯與弟婦偷情八年

論震撼程度，場外名聲不佳的泰利「勾義嫂」，遠遠及不上形象正面、健康的曼聯名將傑斯（Ryan Giggs），被指跟弟弟洛尼（Rhodri Giggs）當時太太Natasha長期偷情的醜聞來得轟動。

場外生活低調的傑斯，向來「女人緣」極佳，常常有女球迷借故埋身。即使Natasha是傑斯弟婦，其實兩人2003年在夜店認識在先，之後才跟Rhodri拍施、至2010年共諧連理。而傑斯則在2007年與斯泰茜（Stacey Cooke）結婚。

2011年英國傳媒爆出震撼彈：即使傑斯一度向法庭申請禁制令，最終仍阻止不了報章刊載他跟Natasha長達8年的不倫關係，辛苦經營多年的形象一朝盡毀。最離譜的是，Natasha被爆出跟Rhodri結婚前，一度懷有傑斯的骨肉，最後她選擇墮胎。事件成為兩對夫婦難以修補的裂痕，Rhodri在2013年與Natasha離異，傑斯亦在2017年跟Stacey分手。

型男傑斯一夜變渣男

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迪布尼與高圖爾斯是比利時國家隊和車路士隊友。（網上圖片）

迪布尼女友情迷高圖爾斯

奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）與門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）同屬比利時同鄉，幾乎差不多時間來到車路士，兩個年輕球員自然很快成為好朋友。當時迪布尼有一個拍拖三年的女朋友Caroline Lijnen，可是被高圖爾斯橫刀奪愛。

原本公眾並不知道這件事，迪布尼其後在自傳中披露此事，Caroline亦打破沉默，向傳媒指出是因為迪布尼搭上她的昔日閨密在先，並訴說高圖爾斯如何在約會中對她溫柔備至，又為她下廚煮晚餐，「那是三年來Kevin也沒有給予我的，我一下子跟他撻着了。」

事件曝光後，時任比利時國家隊主帥韋莫斯被指曾詢問迪布尼，是否有需要把高圖爾斯逐出國家隊。當然迪布尼之後遇上Michele Lacroix，兩人育有一子並已組織幸福小家庭。至於高圖爾斯則跟不同女子離離合合，仍是浪子一名。

他偷吃了我女友

麥斯盧比斯（中）和伊卡迪兄弟反目，全因後者「勾義嫂」。（網上圖片）

伊卡迪勾義嫂

如果嚴格來說，泰利、傑斯、高圖爾斯的所謂「勾義嫂」事件，全屬短暫的霧水情緣。相對而言，國際米蘭前鋒伊卡迪（Mauro Icardi），才是真真正正的「勾義嫂」。

阿根廷籍的麥斯盧比斯（Maxi López），2008年跟模特兒出身的Wanda Nara結婚。兩人育人三子。2012年他被外借到意甲球會森多利亞，與伊卡迪做隊友。兩人份屬同鄉，同聲同氣很快成為老友，麥斯視年輕9年的伊卡迪如弟弟般加以照顧，常常帶他回家吃晚飯。

不料伊卡迪卻與Wanda搭上，事件曝光後，麥斯毅然與她離婚，一年後Wanda即跟伊卡迪結婚。2014年4月月森多利亞對國米的意甲賽事，這對已決裂的兄弟再次碰頭，賽前麥斯拒絕跟伊卡迪握手，而傳媒亦戲稱該仗為「Wanda打吡」。

阿嫂變老婆

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C朗拿度是全球最知名的球星，加上外型俊帥，是不少女性心目中的理想對象。（資料圖片：Getty Images）

C朗疑似被指控「強姦」

C朗拿度的戀情是狗仔隊長年追蹤的題目，年少風流的他，不時在夜店玩樂後與女伴同行的照片被曝光。由於他的長子和一對龍鳳胎子女均由代母所生，他又跟男友人外遊時相當親暱，因此也有傳他為同性戀者的傳聞。

他曾跟名模女友Irina Shayk拍拖多年，盛傳因C朗多次出軌終分手收場。直到Georgina Rodríguez的出現，這名情場浪子終於安定一來，兩人更育有一名女兒，亦是C朗首次願意公布母親身份的孩子。

可是早前他被翻10年前的舊帳，女子馬約嘉（Kathryn Mayorga）指控2009年遭C朗強姦，拉斯維加斯警方更決定重開案件。當時C朗炮轟馬約嘉及德國傳媒《明鏡周刊》利用其名字圖利，直斥事件為「假新聞」。

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高比拜仁與妻子Vanessa Laine Bryant。（資料圖片：Getty Images）

高比拜仁強姦官非庭外和解

NBA天王巨星高比拜仁（Kobe Bryant）2003年涉嫌強姦被捕，消息一出轟動全球。他2001年已跟Vanessa Laine 結婚，他以「人夫」身份犯案，令事件更添震撼。

一名19歲酒店女職員指控她被Kobe強姦，之後高比承認曾跟對方發生性行為但拒認性侵犯。案件最後因女方拒絕出庭作證而終止，不過此女及後再循民事途徑向高比索償，雙方最後達成庭外和解，高比亦發聲明向對方道歉。

時至今天，他身邊的另一半依然是Vanessa。

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老虎活士瘋狂出軌，更令「性成癮」一詞成為熱話。（資料圖片）

活士瘋狂外遇性成癮

老虎活士（Tiger Woods）曾經一度是高爾夫球界的獨一無二天王巨星。他有能力令昔日不看這運動的人，追看他參與的賽事，形象健康正面，觀眾緣好到不得了。

1997至2008年間，他贏得14項大滿貫賽事冠軍，被公認為史上最佳高球手，擁有一名漂亮的瑞典模特兒太太和一子一女。33歲的他享受着踏上雲端的理想生活，卻在2009年11月被爆出婚外情醜聞後，一切毀於一旦。由最初否認事件，到他向情婦發放的情慾留言陸續曝光，排山倒海的醜聞、越來越多女主角浮面，終令活士承認多次出軌偷食的事實。一夜之間，多個著名品牌先後跟他解約，他在高球場的神勇表現不再，事業直插谷底。

同年12月他公開表示因性上癮正接受治療，並公開道歉。2010年太太Elin Nordegren跟他離婚，結束7年婚姻。偷食事件相隔10年，活士近日終於吐氣揚眉再奪大師賽冠軍，這個職業生涯第15項大滿貫錦標，得來不易。

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即使是萬人迷碧咸，也曾試過一次出軌事件。（資料圖片：Getty Images）

萬人迷碧咸也曾一度中招

向來注重形象的愛家好男人碧咸，也曾有一次出軌紀錄。2003年萬人迷由曼聯轉投皇馬，他當時聘用Rebecca Loos為助手。可是此女其後宣稱他曾跟碧咸「有一手」而一夜成名，一度盛傳令碧咸與太太維多利亞的婚姻亮起紅燈。

不過事件經過數月時間淡卻下來，碧咸與妻子重修舊好，維多利亞在2005年和2011年先後為他誕下幼子Cruz和么女Harper Seven。此後萬人迷亦較昔日更加珍惜羽毛，沒有再傳任何誹聞。

令碧咸出軌的女主角

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