【曼聯】史高斯賭波　畢特打老婆　昔日黃金兄弟齊齊惹麻煩

曼聯剛於歐聯8強被巴塞隆拿踢出局，豈料兩名92黃金一代名宿史高斯和畢特亦惹上官非，可謂「頭頭碰着黑」。 英格蘭足總指史高斯過去4年來涉嫌在140場足球賽事中下注，違反英足總條例被當局提控；與此同時，史高斯當年中場拍檔畢特，亦因涉嫌打老婆，被警方於家中帶走。

曼聯名宿史高斯被指在2015年8月17日，至2019年1月12期間，涉嫌在140場足球賽事中下注，違反英足總條例被當局提控，史高斯需要在下周五前，回應英足總相關的指控。

曼聯一代名將史高斯（右一）及畢特（右二）齊齊惹上官非。（Getty Images）

現年44歲的史高斯，今年2月成為兒時愛隊英乙奧咸的主帥，但執教僅31日便辭退相關職務，傳因奧咸班主干涉球會事務，未知與史高斯涉賭案件有沒有關連。

史高斯較早前曾出任奧咸領隊，僅任職31天便離去。（Getty Images）

另一方面，英國傳媒指，在曼聯歐聯8強次回合作客巴塞隆拿前夕，現任曼聯青訓學院總監的另一名宿畢特涉嫌傷人。警方消息指，一位女性的手部有微傷，不需要送院治療。警方已經扣捕了疑犯及進行盤問。不過，曼聯現時對於事件仍然未有任何官方回應。

據悉畢特於當日下午2時返回曼市家中執拾行李，同妻子發生激烈爭吵，期間一名女士致電報警報稱被打受傷，畢特現正被帶走調查。

畢特現時擔任曼聯青訓學院總監，2008年與妻子Shelley Barlow結婚，育有2名子女。（Getty Images）

英國《鏡報》引述曼徹斯特警方表示：「警方大約於當日下午2時收到求助電話，一名女子報稱自己在家被打受傷。警方到場將一名涉嫌毆打女人的44歲男士拘捕，現正被調查當中。該名女士隻手有一處傷痕，但毋需送醫院治療。」畢特於2008年同Shelley Barlow結婚，育有2名子女。

史高斯於自2013年夏天在曼聯退役後，翌年與曼聯92黃金一代成為球會沙福城的聯合班主，與畢特、碧咸、加利尼維爾、菲臘尼維爾、傑斯6人各自持有該隊一成的股份。（Getty Images）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁