【歐聯】熱刺曼城瘋狂大戰全人類集體壞掉　荷杜幾乎再「出事」？

曼城對熱刺的大戰兩軍均試過領先、落後、反超前、又再落後，由第一分鐘開始到補時七分鐘全程峰迴路轉，即使是中立球迷一樣看得坐立難安，何況是雙方現役或前任職球員？ 處理曼城、熱刺社交媒體的「小編」均以失常帖文顯示自己已壞掉，去年10月才死過翻生的「熱刺先生」荷杜，在直播室一臉木然，被前隊友連尼加取笑：「你還好吧Glenn？」

VAR令曼城出線變出局，球隊小編的Twitter帖文，盡顯無奈心情。（曼城Twitter截圖）

熱刺小編的腦袋也壞掉，在發出呼籲球迷挑選賽事最後球員的帖文中，所有選項都填上「所有球員」。（熱刺Twitter截圖）

月前才因心臟病發死裏逃生的荷杜（右一），為熱刺對曼城大戰擔任嘉賓評述，令人擔憂他的心臟難以承受負荷。（影片截圖）

曼城、熱刺小編胡言亂語事小，在英國的直播室之內，更幾乎搞出人命：深愛熱刺的名宿兼前領隊荷杜（Glenn Hoddle），與曼聯名宿里奧費迪南和曾效力曼城的尼士葛一起擔任評述嘉賓，看罷這場緊張刺激的比賽之後，鏡頭一轉回到錄影室，但見面紅紅的荷杜一臉木然，令人憂慮。

沒有效力過兩隊的里奧，也直言支持不住，「這個VAR，我的心率自退休以來從未試過跳得那麼快！」荷杜反應極快：「說起心率呢，里奧。」

這時身為節目主持兼他的熱刺和國家隊前隊友連尼加，終於忍不住半擔心半開玩笑地揶揄荷杜：「整晚我一直也在擔心Glenn。我想大家都知道在那45分鐘之後，Glenn你是沒有問題，仍能夠活下來。」荷杜輕輕以一句「我會吃藥的」回應，可是相對各人，他說話最少、亦沒有多大反應，相信是避免再令心臟加重負荷。

他去年10月才試過心臟病發，那日正是荷杜61歲生日，到電視台擔任足球節目嘉賓後，眾人一起「的波」耍樂，荷杜突然倒地更撞到頭部，幸得音訊工程師Simon Davies及時替他做心外壓和以心臟除顫器救他一命。

荷杜是有名的「熱刺先生」，他早前才在Instagram上載自己跟熱刺的合照。（荷杜Instagram截圖）

1分鐘內曼城天堂變地獄

VAR推翻史達寧的絕殺入球。（美聯社）

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激戰過後，確會令人無語或語無倫次，以曼聯名宿加利尼維利為例，他發帖文指：「神奇的比賽，熱刺打得好。你們所有球員一定非常累了，周六好好休息吧！」

當日熱刺會在聯賽再對曼城，他所言，即希望曼城贏出比賽，搶回英超聯賽主導權。他繼續以狙擊利物浦為樂，到底忘記曼城也是曼聯的死敵、認同曼市捧盃的「同市光榮」論調，還純粹因比賽太刺激而腦袋壞掉失去自己？

+ 3 + 2

熱刺將帥一人一句

73分鐘後備上陣的洛蘭迪，用大脾為球隊射入4：3一球因有手球之嫌也曾受VAR介入，但球證看完慢鏡仍判入球有效，成為球隊出線英雄。（Getty Images）

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