【曼聯三冠王20周年】傑斯經典入球勝阿仙奴　再挫紐卡素奪英足盃

曼聯在20年前的1999年贏得三冠王，先在聯賽煞科日力壓阿仙奴封王，之後在英格蘭足總盃決賽戰勝紐卡素捧盃，最後在歐聯決賽反勝拜仁慕尼黑，完成三冠偉業。 20年前的5月22日，曼聯在溫布萊球場的英足盃決賽擊敗紐卡素，通過三冠王的第二關。這篇一起回顧曼聯這年英足盃的爭冠經過，回味對利物浦的絕地反勝，還有對阿仙奴的經典重賽。

曼聯在1998/1999球季的英格蘭足總盃可說是關關難過，在第3圈即要面對另一支英超球隊米杜士堡。米堡在下半場初段開紀錄，曼聯展現凌厲後勁，先由高爾在68分鐘追平，之後艾雲在82分鐘射入12碼，加上傑斯完場前入波，曼聯有驚無險地以3：1晉級。

高爾在英格蘭足總盃第3圈對米杜士堡入球，助曼聯勝3︰1。（Getty Images）

尾段轟兩球反勝利物浦

說到反勝經典，不可不提第4圈對利物浦。利物浦「金童」奧雲以頭槌打破僵局，曼聯一直都落後，直至88分鐘，碧咸罰球斬入禁區，高爾頭槌頂橫，門前的約基加多腳撞射入網，「黑雙煞」的合作，為曼聯追成1：1平手。補時階段，史譚長傳入禁區，史高斯控到，皮球來到蘇斯克查面前，「娃娃臉殺手」一腳抽入，幫曼聯絕地反勝2：1晉級。

曼聯的第5圈算較易應付，對手是富咸，曼聯靠高爾一箭定江山，以1：0淘汰對手入8強，遇上英超勁旅車路士。曼聯雖有主場優勢，但在史高斯及迪馬堤奧領紅之下，兩隊踢成0：0。3日之後，兩隊在史丹福橋重賽，約基梅開二度，曼聯以2：0淘汰車路士。

約基面對利物浦球員的防守。（Getty Images）

蘇斯克查絕殺利物浦入球片段：

4強重賽對阿仙奴最經典

曼聯4強的對手是勁敵阿仙奴，兩隊在維拉公園踢完加時都互無紀錄，他們要在4天後於同一地方重賽，這場比賽可說是英足盃史上其中一場經典賽事，戰情動魄驚心。曼聯先由碧咸在17分鐘遠射開紀錄，之後阿仙奴由伯金在69分鐘追平。其後伯金的射門被舒米高撲出，安歷卡執雞射入，但原來安歷卡越位在先，入球無效。

這場比賽齊聚很多元素，曼聯隊長堅尼兩黃一紅被逐，曼聯要踢少一個。曼聯屋漏兼逢連夜雨，後衛菲臘尼維利在禁區內「犯天條」，踢跌柏奴亞，阿仙奴獲得12碼。不過，伯金的12碼被舒米高撲出！兩隊90分鐘踢成1：1，又要踢加時。

英格蘭足總盃4強重賽，傑斯在加時射破阿仙奴的大門，奠定勝局。（Getty Images）

+ 5 + 4 + 3

曼聯4強重賽對阿仙奴精華片段：

在109分鐘，一個流傳多年的入球出現，韋拉中場交失波，傑斯在後半場截到，扭過阿仙奴幾位守將，殺入禁區，窄角度抽射網頂入網！傑斯興奮得馬上脫去球衣慶祝，最後曼聯靠傑斯的入球，以2：1擊敗阿仙奴。

與4強相比，英足盃決賽的較為平淡，曼聯在溫布萊球場出戰古烈治執教的紐卡素，堅尼9分鐘便傷出，由前鋒舒寧咸入替，舒寧咸在11分鐘即開紀錄，換邊後史高斯入多一球，助曼聯以2：0輕取對手，通過三冠王第二關，贏得英足盃冠軍。

曼聯領隊費格遜高舉英格蘭足總盃。（Getty Images）