【英超】白禮頓中場10分鐘傷出　英超近9年首名「通零王」

英超狼隊以1︰1賽和白禮頓，白禮頓中場戴夫保柏（Davy Pröpper）腿筋受傷，上陣10分鐘便傷出，成為英超近9年首個「通零王」，即所有統計數據包括觸球都是0。

戴夫保柏是維迪斯青訓，2017年由燕豪芬轉會白禮頓，打破當時白禮頓轉會費紀錄。這名荷蘭中場昨仗對狼隊開賽10分鐘傷出，被卡耶奧入替。自2010年布力般前鋒羅拔斯後，保柏成為英超首個球員正選上陣沒有觸球便離場。

主帥曉頓無奈表示︰「他是好球員但受傷了，明早才檢查傷勢。他踢了很多比賽，可能是因為疲勞吧。」27歲的保柏今季英超上陣30場，2551分鐘攻入1球及交出1次助攻。

保柏開賽10分鐘便傷出，全場沒有任何統計數據。（路透社）

保柏全場只有倒地及行離場的畫面被拍下（按圖放大）

尾4的白禮頓作客狼隊得1分，雖然中止各項賽事5連敗兼一球不入的劣勢，但「海鷗」未來還要撼熱刺、紐卡素、阿仙奴及曼城，只以3分領前卡迪夫城下，形勢不算太理想。

英超官網中，開賽不久保柏便傷出。（‧網上截圖）

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