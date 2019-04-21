【英超】曼聯今夜不設防0：4大敗　愛華頓三個世界波收死迪基亞

愛華頓近期主場先後擊敗車路士和阿仙奴，曼聯賽前已知今仗作客葛迪遜公園不易踢。誰知紅魔今仗靈魂盡失，完全失去不久前仍自信十足的自己。即使門將迪基亞的一流身手，也擋不住李察利臣、施古臣和迪治尼的世界波，到禾確特後備上陣再下一城，曼聯寫下0：4恥辱大敗，吃下英超年代對愛華頓最大敗仗。

為爭奪英超聯賽前四、以取得來年歐聯資格的曼聯，排出強陣應戰，前線由盧卡古、拉舒福特和安東尼馬迪爾攻堅，中場收起小將麥湯米尼，由保羅普巴、費特和馬迪任正選。近期備受批評的老將艾舒利楊格，先列後備。

迪治尼「手榴彈」又成功

近期先後在主場擊敗車路士和阿仙奴的愛華頓，甫開賽已採取主動，10分鐘巴西鋒將李察利臣右腳近門勁射，曼聯門將迪基亞擋出不遠，李察利臣再以左腳施射卻「撻Q」射斜。

3分鐘後，愛華頓再憑盧卡斯迪治尼的「手榴彈」建功。一次左路前場界外球機會，迪治尼大力擲入禁區，卡維特利雲頭槌二傳，背對龍門的李察利臣跳起車身抽射破網，為主隊先開紀錄。

4月7日愛華頓主場1：0擊敗阿仙奴一仗，全場唯一入球便是靠迪治尼的「手榴彈」在禁區內製造混亂，並由隊長菲臘積基爾卡建功。雖然紀錄上兩球他也沒有助攻，但這位法國守將肯定是繼戴立（Rory Delap）之後，英超新一代手榴彈之王。

李察利臣車身抽射，為愛華頓先開紀錄。（Getty Images）

拉舒福特未能為曼聯扳平，非常失望。（Getty Images）

施古臣離門25碼勁射收死迪基亞，曼聯落後至0：2。（美聯社）

施古臣世界波收死迪基亞

19分鐘，曼聯有一次扳平的好機會，普巴大斜線漂亮長傳劏穿愛華頓防線，送到拉舒福特身前。此子為避過對方守將，待皮球彈地後即施右腳挑射，掠楣而出。

曼聯未能把握機會，28分鐘再失一球。一次反擊機會，基菲爾施古臣在前場左路帶球推入中路，沒有守將埋身之下，離門25碼拉弓施射，直飛近柱的皮球在門前彈一彈地，迪基亞飛盡仍欲救無從。半場愛華頓領先曼聯2：0。

迪治尼為愛華頓擴大比數至3：0。（Getty Images）

後備上陣的禾確特為愛華頓鎖定4：0勝局。（Getty Images）

下半場楊格入替受傷的鍾斯，麥湯米尼取代毫無表現的費特。可惜調動未為曼聯扭轉敗局，55分鐘愛華頓角球機會，迪基亞拍出射門後，迪治尼在娥眉月頂外抽射近柱破網，迪基亞再一次成為最近距離的觀眾。

58分鐘施古臣開出角球，皮球非常急勁，眼見快將內彎入網之際，幸得迪基亞機警及時用腳擋出，才避免再失一球。

他的努力並未為球隊帶來起色，施古臣前場直線傳予後備入替的禾確特，「禾仔」左路帶球入禁區右腳拉弓，為愛華頓射成4：0，曼聯大敗一仗。

愛華頓對上一次贏曼聯4：0，已是1963年的事。不過曼聯面對愛華頓最大比數差距敗仗，是1984年0：5敗走葛迪遜公園。無論如何，0：4的比數，肯定是曼聯在英超史上面對愛華頓的最大敗仗。

曼聯經已作客五連敗，創下自1981年以來的最長作客連敗紀錄。賽後曼聯34戰以64分繼續排第六位，周三深夜回師奧脫福更要面對曼城，爭奪前四之位陷於被動。

曼聯創下英超年代對愛華頓最大敗仗，球員輸到垂頭喪氣。（Getty Images）

蘇斯克查「擔正」後戰績 2019/03/11 英超 客Vs阿仙奴 負0：2 2019/03/17 英足盃 客Vs狼隊 負1：2 2019/03/30 英超 主Vs屈福特 勝2：1 2019/04/03 英超 客Vs狼隊 負1：2 2019/04/11 歐聯 主Vs巴塞隆拿 負0：1 2019/04/14 英超 主Vs韋斯咸 勝 2：1 2019/04/17 歐聯 客Vs巴塞隆納 負0：3 2019/04/21 英超 客Vs愛華頓 負0：4

李察利臣金球不同角度逐格睇

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今仗關鍵時刻（按圖放大）

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