【英超】利物浦多踢一場重返榜首　高普質疑曼聯是否準備好迎曼城

英超冠軍進入最後階段，利物浦昨仗以2︰0勝卡迪夫城後，暫以2分領前少踢一場的曼城。利物浦主帥高普被問到曼城周中作客曼聯時，對曼聯看來期望不高。

利物浦憑韋拿杜姆及占士米拿建功，以2︰0擊敗卡迪夫城後，以35戰88分及59個得失球列英超榜首。至於曼城34戰86分，周四凌晨3時作客曼聯，將成英超冠軍最重要一戰。利物浦主帥高普（Jürgen Klopp） 對剛慘吞愛華頓4蛋的曼聯期望不高︰「若沒有其他事幹，我會看大曼徹斯特打吡。這一刻曼聯看來……他們（對愛華頓）賽果是0︰3還是0︰4？曼城已準備好，曼聯是否準備好需要再看看。」

高普續指大曼徹斯特打吡只是一場普通賽事，盡力踢好周六利物浦對哈特斯菲的比賽就是了。曼聯近6次對曼城有3勝1和2負的優勢，近3度主場兩度擊敗曼城，然而紅魔近8戰2勝6負，近兩戰更沒有入球失掉7球。

高普對曼聯期望不高，只說會做好自己。（Getty Images）

▼利物浦2︰0卡迪夫城圖輯（按圖放大）▼

+ 4 + 3 + 2

利物浦今季防守力遠勝去季，門將艾利臣對卡迪夫城不失球，今季英超19場不失，暫時是今季最高，有機會打破連拿20場的紀錄。英超紀錄是車路士年代的施治，他單季24場不失球極難超越。

艾利臣今季19次英超完封對手，是利物浦有力爭冠的功臣。（Getty Images）

▼利物浦/曼城英超爭冠最後3場賽程（按圖放大）▼

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