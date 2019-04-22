【世界桌球錦標賽】麥佳亞出局邊緣起死回生　次圈或鬥奧蘇

世界桌球錦標賽首圈，麥佳亞在出局邊緣中，因一個帶幸運成份的藍波令他連取3分，以局數10︰9反勝中國田鵬飛晉級。他承認比賽時曾想到出局已很接近，自言幸運。

蘇格蘭的麥佳亞歷來兩次打入世界桌球錦標賽4強，去屆首圈出局。他今場對手田鵬飛首節以局數5︰4領前，世界排名15的麥佳亞以一棒131度回應。田鵬飛及後一度拉開至8︰5，以為可以一路領放。打至第17局藍波時，麥佳亞打遠枱藍波，藍波中Jaw嘴彈出時，與白波碰上彈入另一個袋口內，若非如此帶運，比賽或早已完結。幸運的麥佳亞冷靜打入粉紅及黑波，以細分60︰57追成局數8︰9。這名38歲球手在第18及第19局打出75度及51度，連贏3局絕地反勝10︰9，驚險過關。

麥佳亞得運氣幫助，加上自己最後兩局爭氣，令他絕地反勝田鵬飛。（資料圖片）

▼麥佳亞符碌逐格睇（按圖放大）▼

麥佳亞賽後承認有運︰「我很幸運，入了一球瘋狂符碌的藍波。之前打至啡波時，已想到比賽已接近完結，想找田鵬飛握手了，我不能相信自己仍未出局。」他次圈對奧蘇利雲或亨特利外甥占士卡希爾（James Cahill），他表示若次圈遇上奧蘇利雲將是特別意義，因奧蘇是歷史上最強的桌球手，自己將會出盡全力應戰。

麥佳亞幸運球於片段2分55秒起

世界桌球錦標賽首圈賽果（按圖放大）

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