【田徑】「欄后」呂麗瑤亞錦賽大勇　破個人最佳成績闖決賽

多哈亞洲田徑錦標賽第3日賽事，亞運銅牌得主呂麗瑤在女子100米初賽登場，跑出13.35秒打破個人最佳紀錄13.42秒，以總排名第4名躋身明日決賽力爭獎牌。

呂麗瑤在去年雅加達刷新個人紀錄，跑出13.42秒奪得64年來香港首面田徑單項亞運獎牌，月初的香港田徑系列賽跑出13.64秒，未能再打破個人最佳成績。曾冀於亞錦賽刷新紀錄的她，在今日初賽得償所願，把PB推前0.07秒，以總成績第4位勇闖決賽，明日將爭奪獎牌。

呂麗瑤繼去年雅加達亞運後再打破PB。（資料圖片／鄭子峰攝）

陳仲泓「炒欄」無緣決賽

男子組方面，剛在上月新加坡田徑邀請賽包辦金銀牌的梅政揚與「欄王」陳仲泓，率先在上午的男子110米跨欄初賽登場，前者跑出13.88秒、小組名列第7順利躋身明日決賽，將與首名出線的中國勁旅謝文駿與中華台北的陳奎儒等競逐獎牌。香港紀錄保持者陳仲泓則因跑至中段「炒欄」，僅以14.52秒完成賽事，無緣決賽。

陳仲泓「炒欄」無緣決賽。（資料圖片）

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