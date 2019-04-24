【羽毛球亞洲賽】伍家朗「刁時」力挫真庭　李卓耀下圈撼桃田賢斗

在武漢舉行的羽毛球亞洲錦標賽，多名香港球手在首圈贏波，其中「香港一哥」伍家朗與印尼的真庭激戰3局，打到「刁時」，最後淘汰對手晉級，另一名男單港將李卓耀直落兩局淘汰中華台北的王子維，次圈將硬撼世界排名第一的桃田賢斗。

今日（4月24日）在中國武漢舉行的羽毛球亞洲錦標賽，「香港一哥」伍家朗在男單首圈遇上22歲的印尼球手真庭（Anthony Sinisuka Ginting）。兩人棋逢敵手，首局初段互有領先，在打成10平後，伍家朗連取兩分，之後維持住領先優勢。儘管真庭一度追至18平，但伍家朗沒有自亂陣腳，一口氣取3分，以21：18先拔頭籌。

伍家朗在次圈會遇上印度球手威爾馬。（資料圖片/袁志浩攝）

第2局曾連贏7分

真庭在第2局反撲，一開局就連贏5分，伍家朗破蛋後，真庭又連取4分，拉開到9：1的差距。原本以為這局沒有懸念，但伍家朗一步一步慢慢追。當落後11：18時，伍家朗爆發出小宇宙，他連贏7分，追至18平手。惜無以為繼，連失3分，輸18：21，被真庭追成局數1：1。

第3局的形勢就很緊湊，尤其尾段，雙方得分梅花間竹，伍家朗多取一分，真庭就馬上追平，兩人要打「刁時」決勝。最終，伍家朗贏25：23，全場花了1小時14分鐘淘汰真庭。兩人共9次交手，伍家朗取得6勝3負的成績。伍家朗在次圈會遇上印度球手威爾馬（Sameer Verma），後者在首圈擊敗了日本的坂井一將。

伍家朗賽後接受內地傳媒訪問，談到對手真庭，他說：「我們都打過很多次了，彼此很熟悉，他現在躍升速度非常快，已經是世界最強的球手之一，斤以跟他打的時候，我用一種衝擊他的心態，心態都放得比較好。」

伍家朗在亞洲團體賽時膝部受傷，暫停訓練3周養傷，談到康復進度，他說：「我覺得自己恢復了大概八九成的樣子，從剛剛的表現來看，在場上也可以很正常地打了。」

伍家朗首圈與印尼好手真庭激戰超過一小時，最後力挫對手。（資料圖片/袁志浩攝）

黃永棋及李卓耀同樣過關

另外兩名男單港將黃永棋及李卓耀同樣在首圈過關，其中李卓耀以21：19及21：16直落兩局踢走中華台北的王子維，他下圈將面對強敵、世界排名第一的日本球手桃田賢斗；桃田在首圈以2：0贏了韓國的李東根，其中在第2局，他曾連贏12分。黃永棋贏得更輕鬆，用了24分鐘，就以21：9及21：13輕取尼泊爾的塔文安（Ratnajit Tamang），下圈會對日本的西本拳太。

黃永棋首圈輕鬆過關。（資料圖片/楊宇翹攝）

女單方面，張雁宜首圈以21：12及21：16淘汰外號「小小白」的中華台北球手白馭珀，下圈會對日本選手大堀彩。「黑妹」葉姵延亦在首圈以局數2：0擊敗澳門的球手。

桃田賢斗（圖）首圈贏李東根，下圈會對李卓耀。（新華社）

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