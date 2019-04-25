【亞洲羽毛球錦標賽】張雁宜伍家朗次圈止步　楊銘諾/吳芷柔晉8強

亞洲羽毛球錦標賽於武漢舉行，香港多將在次圈止步，張雁宜負排名較高的日本女神大堀彩，李卓耀面對桃田賢斗上了寶貴一課；混雙楊銘諾/吳芷柔則帶來驚喜，成為唯一晉身8強的香港代表。

世界排名19的大堀彩是日本羽毛球女神，人氣十足，早前有傳專心打羽毛球的她未嘗拍拖。她在次圈對世界排名27的港將張雁宜，往績對賽各勝一場，首局中段張雁宜連取5分，此後一路領前，以2分之差拿下首局。大堀彩急起直追，一路領放下以10分之差取得次局。決勝局雙方多次交換領前優勢，至關鍵時刻大堀彩兩度連取3分，以1小時5分鐘晉級第3圈，張雁宜今年第4次止圈止步。另一香港女將葉姵延力戰29分鐘，以直落兩局負中國的蔡炎炎。

大堀彩實力不錯，去年亞運取得女子團體金牌。（資料圖片）

張雁宜力戰3局負大堀彩。（資料圖片）

男單方面，伍家朗未能延續首圈勝真庭的威勢，以12︰21及19︰21不敵印度球手威爾馬（Sameer Verma）；後起之秀李卓耀面對一哥桃田賢斗上了寶貴一課，他打了33分鐘以10︰21及11︰21見負，4次對賽未嘗取勝，黃永棋亦以直落兩局不敵日本的西本拳太。楊銘諾/張德正遇上男雙一號種子蘇卡梅利祖（Kevin Sanjaya Sukamuljo）/費拿迪（Marcus Fernaldi Gideon），力戰下以18︰21及18︰21落敗。

目前香港球手餘下混雙的楊銘諾/吳芷柔，他們以22︰20及21︰17擊敗日本組合，成為香港唯一殺入8強的代表。

伍家朗在首圈發揮不錯，但在次圈失準。（資料圖片/袁志浩攝）

李卓耀在桃田賢斗身上，上了寶貴一課。（資料圖片/陳天朗攝）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁