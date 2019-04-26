【足球】艾迪巴約談阿仙奴與雲格　披露與賓特拿打架原因

效力過阿仙奴、曼城、皇家馬德里及熱刺等大球會的「多哥王子」艾迪巴約接受英國《每日郵報》訪問，由年輕的成長經歷，講到阿仙奴與雲格、亨利及賓特拿等相處的歲月，還在外借皇馬與摩連奴及C朗拿度合作的短暫日子。

35歲的多哥前鋒艾迪巴約，正效力土超的巴沙克舒希，他以前在歐洲主流聯賽打滾，於梅斯及摩納哥出道，踢過阿仙奴、曼城、皇馬、熱刺及水晶宮，是一位爭議性人物，有些球迷認為他是阿仙奴叛徒及貪錢。他在英國《每日郵報》的訪問中，回首過去的足球生涯。

艾迪巴約在1984年於多哥出生，他談到年輕時在家鄉的成長經歷：「我們的屋頂漏水，我每晚都要起床抹乾。我們沒有電力，只用燈籠及蠟燭照明，甚至我們連廁所也沒有。想放鬆一下的話，我會行去一公里外的沙灘。就像去邁阿密的沙灘，脫下短褲。」

「我們會去不同的鄰居家中找電視看足球，但我小時候不相信電視中的球員是真實的。直至我外流，人們在電視看到我，才開始相信韋亞確實真有其人，或者施丹都是真的。這就是小孩子眼中的足球。」

「我們沒有任何設施，球場是沙地，如果射波太力的話，門柱會倒塌的。」

35歲的多哥前鋒艾迪巴約正效力土超的巴沙克舒希。（Getty Images）

效力梅斯養全家 壓力大到差點自殺

艾迪巴約在1999年投效法甲的梅斯，還是球隊的青年軍，人工不高，但就要承擔起家人的生活，壓力令他想自殺。

他談到那時候的經歷：「那時我16歲，我一心想幫助家人，但他們給予我極大的壓力。我無法處理得到。當你的家庭很貧窮，人人都很窮，就會形成龐大的壓力。當你幫過一次的時候，你就像欠了所有人一樣。」

「在梅斯的時候，我好像月薪3000鎊左右，但家人要我出50萬鎊去建屋。對於我的行為，球會都開始厭倦。記得有晚，我坐在床上，開始想：『我在這裏做什麼？沒有人喜歡我，我的生活還有什麼意義？』我住的地方下面有藥房，我買了一排又一排的藥丸，買到他們都不想再賣給我，我就告訴他們藥丸是用來在多哥做慈善的。我已經準備好，飲了很多水，準備自殺。之後我在半夜打電話給一個好朋友。」

「他叫我不要衝動，人生還有意義的。他說：『你有能力去改變非洲。』我覺得他是個叫人追尋夢想的人，雖然我那時不受這一套，但他幫我捱過最困難的時刻。」

艾迪巴約初出道踢過摩納哥。（Getty Images）

首次接雲格電話 正在多哥踢街波

艾迪巴約在梅斯踢得好，之後轉到摩納哥，直至2006年的夏天，他近來人生的重大轉變，他獲得阿仙奴的青睞。

艾迪巴約講述他收到阿仙奴領隊雲格邀請的時刻：「在我21歲的時候，我第一次收到雲格電話。我那時效力摩納哥，身在多哥度假，正在踢街波。有個朋友拿起我的Nokia電話幫我聽，他說雲格打給我。我笑說：『別開玩笑！放下我電話！』之後電話再響起，我拿起接聽，原來真的是雲格！」

「他說：『保持冷靜。』兩天後，交易完成，他又問我：『想要什麼條件？』我只想要簡奴的25號球衣及他的儲物櫃，簡奴是我的偶像！雲格回覆我：『你的願望獲得准許。』太奇妙了！」

艾迪巴約在訪問中講到雲格邀請他加盟。（Getty Images）

艾迪巴約曾與亨利做隊友。（Getty Images）

艾迪巴約在阿仙奴效力了4個球季，曾經與隊友賓特拿在更衣室中打架。

他交代此事的因由：「我是個喜歡自由的人，無論效力哪間球會，我都會唱住歌入更衣室。我會跟亨利跳舞，我極之尊重伯金。在阿仙奴的更衣室，有個鞋架，你一定要脫下鞋子，換上球會的涼鞋。賓特拿穿着他的鞋入更衣室兩次，我跟他說：『賓特拿，這裏有規矩的，沒有人可以凌駕！』他比我還要年輕，上陣次數很少。」

「我跟他說：『我們都比你大，但沒有人會在這裏穿Prada或Gucci……』他說：『我不在乎！』我說：『你別要再做！』翌日，他照樣穿鞋進來，我們就打架了。」

遭雲格強行賣走

2009年夏天，艾迪巴約轉投曼城，阿仙奴球迷稱其為叛徒，但他表示不欲離隊，是雲格強行要賣走他。

艾迪巴約憶述：「我跟阿仙奴簽了5年合約的，我在季前集訓回到球會，雲格就跟我說：『你一定要離開。』我反問他：『為何我要離隊？』我要求他給予我多一年，如果他不接納的話，我會離開。他說『不』，他告訴我，如果我強行留隊的話，他不會安排我上陣。當聽到他這樣說時，我不得不走。」

艾迪巴約獲雲格青睞，加盟阿仙奴，來到英超的舞台。（Getty Images）

艾迪巴約表示是雲格要賣走他。（Getty Images）

加盟曼城後，倒戈阿仙奴，艾迪巴約跑到阿仙奴球迷面前慶祝，這一幕可說令人難忘。艾迪巴約表示，他遭到阿仙奴球迷的種族歧視，他還認為英格蘭足總沒有盡力制止種族歧視。

他說：「我記得當我入場時，阿仙奴球迷已經在那裏。我聽到他們叫喊『你母親是妓女，你父親是幫大象洗澡』。我父親那時其實做兌換外幣工作，我母親是個商人，但他們繼續這樣叫，我可以怎樣回應呢？我的聲音無力對抗成千上萬的球迷。」

「現在，足總在全力禁止種族歧視？很抱歉，沒有功效。我們都累了，太多了。我看過巴洛迪利及杜奧巴在Instagram上講及，但你要我們說幾多次？我們一定要作出回應。」

雲格對艾迪巴約那次慶祝有什麼反應呢？

這名多哥球員說：「雲格完全沒有表示。人們認為足球是家庭，但其實是一盤生意。」

艾迪巴約轉投曼城，對阿仙奴入球，跑到阿仙奴球迷面前慶祝。（Getty Images）

艾迪巴約效力阿仙奴的年代，正是兵工廠年年賣球星的日子。他表示阿仙奴從來沒有挽留球星的想法，令他十分失望。

他說：「高路（托尼）、法比加斯、基捷基治、尹佩斯。他們全部都離隊，我不認為阿仙奴有挽留球員的意圖。你在阿仙奴可以賺到很多錢，但如果你可以獲得雙倍人工，尤其我們是足球員，其實10年左右就要退役。」

「如果你是法比加斯，去巴塞隆拿的話，可以賺到更多的錢，獲得更多的贊助，而且可以回家鄉。阿仙奴做過什麼去留住他？是完全沒有！現在，球迷認為他是『反骨仔』。當你離開阿仙奴，你就是叛徒，無論你以前付出過什麼。尹佩斯也是一樣的。」

「那時是，當你放假時，會上《每日郵報》網站看看，誰人接近加盟巴塞或者AC米蘭。一個又一個球星的離開，直至阿仙奴成為現在的模樣。如果拿卡錫迪或奧巴美揚今夏離開，我絕不會驚訝。這間球會的所作所為已經不會令我驚訝。」

艾迪巴約表示，阿仙奴沒有挽留法比加斯。（Getty Images）

艾迪巴約認為尹佩斯與他一樣，被阿仙奴球迷視為叛徒。（Getty Images）

阿仙奴華麗有餘硬朗不足

艾迪巴約還講到阿仙奴的足球風格，他承認阿仙奴的踢法的確華麗，但缺少硬朗的氣質。

他說：「雲格是個追求美麗足球的領隊。無論什麼情況，我們都要堅持踢自己的足球。我很記得以前對史篤城的日子。」

「你知道應付戴納的界外球十分吃力。我身材高大，但其他隊友呢？我們離開更衣室，出到球員通道，我聽到的聲音，還有梳爾哥斯，賀夫、高治……全部都是60公斤以上的球員。我們有實力，但在一些比賽中，我們並不足夠的。曼聯及車路士那時技術都很好，而且十分強壯。」

「里奧費迪南會用說話侮辱每個對手，他很懂得心理。尼曼查維迪是個強悍的球員，對手就像跑向一塊大石。他能夠用一根手指去阻擋對手前鋒。他撞完你，說句對不起；他踢完你，又會說句對不起；他會向你咆哮，當中夾雜口水。」

「我們太好人了，我們是一支君子的隊伍，我們比賽的傳球很強，但如果要粗野硬朗的話，我們就無法應對。」

艾迪巴約認為維迪（右）是個強悍的對手。（Getty Images）

艾迪巴約認為里奧費迪南擅長「出口術」，打心理戰。（Getty Images）

艾迪巴約大讚C朗的體能。（Getty Images）

艾迪巴約轉投曼城後，在2011年曾被外借皇馬，與時任主帥摩連奴合作。

他比較雲格及摩連奴兩位領隊：「一個總是很平靜，另一個相反。我記得有次落後1：2，我們踢得很差，亨利快要瘋了。雲格進來，叫我們冷靜一點，讚我們表現完美，有65%控球，還有25次傳中。亨利告訴我：『誰理會這些數據？我們要輸波了！』這就是雲格及摩連奴的分別。」

「在皇馬，有次我們半場領先3：0，摩連奴入進更衣室，發了瘋一樣，他踢雪櫃、扔水樽，好像想殺死每個人。他想殺死C朗一樣，但C朗剛上演帽子戲法。摩連奴對C朗說：『人人都覺得你世界最佳，但你踢得很差，快點向我證明你的最佳！』C朗接受了。C朗可能入了3球，但他說的是C朗錯過了一次機會。」

說起C朗，艾迪巴約感嘆自愧不如：「在皇馬與C朗訓練，我感覺他就像跟一班小朋友操練。他可以用背部傳球，用頸部控球。怎可能做到？在健身室，我跟沙治奧拉莫斯都說得上強壯，但跟C朗一比，你以為很強？我們可以連續做5次的動作，他可以做到30次。」

艾迪巴約在皇馬曾與摩連奴合作。（Getty Images）

艾迪巴約曾效力阿仙奴4年。（Getty Images）

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