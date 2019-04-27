【E沙拿逝世】父親未能釋懷　家中心臟病發享年58歲

阿根廷前鋒伊美利安奴沙拿（E沙拿）1月時，因乘私人飛機失蹤到卡迪夫城時意外死亡，2月17日舉行葬禮。不足3個月內，他58歲的父親賀拉斯奧（Horacio ）在家中心臟病發逝世。

E沙拿今季在法甲南特上半季表現出色，以破卡迪夫城轉會費1500萬鎊紀錄加盟，但因乘坐的私人飛機到英國時墜毀，身亡時年僅28歲。其父賀拉斯奧沙拿（Horacio ）在周四晚過身，令家人在3個月內受到兩次沉重打擊。曾任職貨車司松的賀拉斯奧（Horacio ）在周四晚在床上心臟病發，醫護人員努力後無能為力，享年58歲。市長梅拿表示︰「早上5時，他的妻子來電時很傷心，當醫生趕到時，他已經逝世。他始終未能接受兒子意外喪生。」

市長認為賀拉斯奧沙拿（Horacio ）未能釋懷，或是心臟病發的原因。圖為他在兒子的喪禮上悲從中來的圖片。（資料圖片）

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兩周前，賀拉斯奧（Horacio ）向BBC表示︰「希望繼續調查兒子的意外，把一切資料公諸於世，這是我的要求。」

E沙拿在私人飛機上喪生，球壇齊聲哀悼。（資料圖片）

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