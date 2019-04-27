【壁球】趙詠賢第三度膺最佳教練　回顧2018「值得紀念」

各支香港代表隊去年在雅加達亞運及各個大賽戰績彪炳，令「2018賽馬會香港優秀教練選舉」競爭也很激烈，單車隊總教練沈金康一如所料奪得個人項目高級組高級組全年最佳教練，但更可喜是從運動員轉職的壁球隊教練趙詠賢，第3度「封后」，與硬地滾球教練郭克榮並列團體項目高級組全年最佳教練，明天領軍出發亞錦賽的她直言，2018值得紀念。

除了趙詠賢、郭克榮及沈金康，賽艇教練盧允基及劍擊教練Octavian Zidaru，分別獲頒團體及個人項目的青少年組全年最佳教練。

趙詠賢第3次奪得全年最佳教練獎，運動員與教練生涯同樣成功。（甘琬湄攝）

從運動員到教練生涯，趙詠賢（Rebecca）一直面對激烈競爭，尤其香港精英運動員近年戰績愈見優秀，Rebecca坦言以平常心面對最佳教練獎項：「參與教練工作，為的當然並非得到教練獎項，都只是希望運動員可以一直進步，做好成績」。

運動員得獎是對他們的肯定，教練亦然。Rebecca表示，最佳教練獎項是對壁球項目培訓的一種認同，同時都是對自己的鞭策，「自己要更加努力，因為外界對我們有期望」。她更指，擔任壁球教練是自己喜歡的事，每日都充滿挑戰，得獎與否亦會同樣努力，她亦將獎項歸功於香港壁球隊上上下下的努力。

單車隊總教練沈金康再次獲獎。（體院提供）

按圖一覽全年最佳教練得獎名單：

全年最佳教練得獎者（左起）：賽艇盧允基、硬地滾球郭克榮、劍擊Octavian Zidaru、壁球趙詠賢，單車隊沈金康因帶隊出戰亞錦賽，未能親身領獎。（甘琬湄攝）

+ 3 + 2

回顧2018年，Rebecca以「好忙好精彩」去形容。「去年有很多大賽，亞運會、亞錦賽等。高興的是，去年定下的目標大多都達到。去年的確值得紀念，對運動員來說亦是一個重要的里程碑。」

Rebecca相信今年定會比去年輕鬆，皆因少了大賽，短期目標就期望運動員在亞錦賽發揮正常水準，力爭獎牌。香港壁球隊明日（28日）將會出發馬來西亞，出戰亞洲單項錦標賽。

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