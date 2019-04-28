【德甲】多蒙特打吡戰慘負爭標勢危　主帥法夫爾向拜仁「投降」

多蒙特爭逐德甲受沉重打擊，蜜蜂兵團主場先開紀錄下，列奧斯及禾夫下半場直接領紅下，以2︰4反負尾4的史浩克04，在魯爾區打吡失利後，爭標機會已遜於拜仁慕尼黑不少。

多蒙特13分鐘有好開始，英格蘭新星查頓辛祖挑傳，突破史浩克防線的葛斯第一時間頂入，為主隊開紀錄。辛祖在主場球迷前慶祝時被打火機擲中，不過並無大礙。4分鐘後，球證翻看VAR指多蒙特球員禁區內犯手球，卡利古尼射入12碼為史浩克極速追平。史浩克在27分鐘由後衛沙利夫辛尼接應角球泰山壓頂式頂入死角，半場反超前。

交出今季第14次德甲助攻後，辛祖被打火機擲中，幸無大礙可繼續比賽。（路透社）

多蒙特今季主場首次落敗，按圖放大睇更多數據：

+ 5 + 4 + 3

60分鐘多蒙特前鋒列奧斯回防時，從後鏟中史浩克球員足踝，球證直接出示紅牌，雪上加霜的是卡利古尼直射罰球入網，拉開比數至3：1。壞事情一不離二，多蒙特的馬里奧斯禾夫在65分鐘於中圈範圍再施飛鏟，球證考慮片刻後再度拔出紅牌，令多蒙特5分鐘內兩人被逐。9人應戰的多蒙特一度憑韋素追成2︰3，不過比列安保路86分鐘建功，為史浩克奠定4︰2勝局。

多蒙特防守不集中，被史浩克半場前反超前。（路透社）

魯爾區打吡首次有兩個多蒙特球員被逐，列奧斯賽後同意球證向他出示紅牌的判決。（路透社）

魯爾區打吡首次有兩個多蒙特球員被逐，落敗的多蒙特以31戰69分排第2，比今輪將出戰紐倫堡的拜仁慕尼黑多踢一場兼少1分。領紅的列奧斯賽後向球會致歉︰「那是紅牌，我出腳太遲，認識我的人都知道我無意傷害對手，原意是鏟球的，但對手快一步，我對此抱歉。」談到冠軍之爭，列奧斯看來信心不大︰「我們未能取勝就很難追到拜仁慕尼黑，如果明天仍是一分之差，那爭冠可能性仍開放，不過只是假設。」至於主帥法爾更提早認輸︰「對，當然冠軍之爭已完。」

史浩克04在史提芬斯領軍下擊敗多蒙特，為今個失望的球季增添色彩。（路透社）

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