【乒乓世界賽】日本女雙關鍵分得而復失　伊藤美誠︰絕對誤判

布達佩斯舉行参世界乒乓錦標賽，中國盡掃5面金牌，當中女雙最有爭議。日本組合在第5局9︰9時，被指觸網需要重打，伊藤美誠賽後直斥「希望避免使用日本或中國裔的裁判」。

王曼昱/孫穎莎首次參加世界錦標賽便摘金，決賽卻贏得不輕鬆。她們面對日本的早田希娜/伊藤美誠先失兩局，及後以11︰8及11︰3追平。第5局戰至9︰9時，早田希娜發球後，孫穎莎接發球打出界，日本組合慶祝得分之際，裁判指發球觸網需要重打。當時日本隊向裁判投訴，示意她們可以看重播，但場地不設鷹眼系統，她們未能改變判決。中國以12︰10取得關鍵的3︰2局數優勢，再贏一局11︰8，以4︰2取勝封后。

早田希娜/伊藤美誠向裁判投訴，要求她們看慢鏡重播，但不受理。（網上截圖）

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伊藤美誠3金全數落空，被孫穎莎在女單及女雙擊敗，她賽後非常不滿︰「看球的人都認為沒有觸網，我認為是絕對誤判。比賽已完結，我們沒有藉口，但如果不用重打那分，將是10︰9的局點。」其中一名裁判為馬來西亞人LIM EE LIAN，成為伊藤美誠批評對象︰「我覺最最好還是避免使用中國裔裁判，我是日本人，希望避免使用日本或中國裔的。對手可以直接用中文與裁判說話，而我們未能直接投訴。」賽後日本乒乓協會向國際乒乓聯會抗議，希望日後引入鷹眼。

早田希娜/伊藤美誠是去屆季軍，今屆打入決賽飲恨。（路透社）

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中國在今屆賽事掃走全部金牌，男單馬龍以局數4︰1擊敗瑞典的法克（FALCK），男雙馬龍/王楚欽、混雙許昕/劉詩雯同樣大熱奪冠。

劉詩雯挑戰十年終圓冠軍夢

女單方面，第6次參戰的劉詩雯終於一圓冠軍夢，在中國打吡以局數4︰2勝陳夢。她之前5次殺入最後四強，取得2銀3銅；2009年4強遇上張怡寧落敗，翌屆再次摘銅，2013年終於首次殺入決賽，但不敵李曉霞。2年後再接再厲，大概是劉詩雯最接近冠軍的一次，對手丁寧在決賽途中受傷倒地，原以為劉詩雯有望一嘗冠軍滋味，但反而因此亂了節奏飲恨。

去屆4強不敵朱雨玲的劉詩雯，今屆第6次挑戰終於一圓冠軍夢，奪冠一刻她激動落淚。28歲的劉詩雯賽後表示奪冠一幕在夢境也出現過，花了十年歲月，遲來也值得：「如果這次我再不贏，真的沒機會拿冠軍了。但是我相信，我覺得自己值得這個冠軍，只是她來得稍微晚了一點點。」

問題球片段及官方精華

王曼昱/孫穎莎首參加世界錦標賽便封后。（路透社）

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