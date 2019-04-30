【英超】里奧費迪南闊別5年　或重返曼聯任體育總監

曼聯體育總監一席，目前仍未有定案。《每日郵報》指前隊長里奧費迪南與副主席活華特會面後，有機會回到奧脫福任職體育總監。

40歲的里奧費迪南由列斯聯投曼聯後，為球隊六度於英超登頂，又曾在2007/2008球季成為歐聯冠軍。里奧在2014年離開曼聯，在昆士柏流浪踢了一季後便因傷掛靴。他不時擔任球賽評論外，在2017年起爭取成為職業拳擊手，不過2018年5月被拒絕發牌後，令里奧高掛拳套。

里奧費迪南是曼聯在2007/2008球季贏得歐聯的功臣。（資料圖片）

▼有傳曼聯體育總監人選（按圖放大）▼

+ 3 + 2

有指里奧在評論球賽時見解獨到及言談體面，令曼聯班主格拉沙家族想里奧費迪南回到管理層任職，現在或是理想時間。每日郵報指他已與活華特會面。至於曾有傳蘇斯克查副手費倫是人選之中，但後者希望着重在訓練及青訓方面，未必適合體育總監一職。

▼今周歐聯、歐霸及英超直播賽程▼

里奧費迪南效力曼聯多年，在2014年離開曼聯後，闊別5年後有機會返曼聯工作。（資料圖片）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁