【歐聯】認識阿積士挫熱刺功臣：遊走越位線上的雲迪碧克

說起阿積士的優秀小將，大家會講起防中法蘭基迪莊及中堅馬菲斯迪歷特，但經過近兩場歐聯後，相信又多一名小將走紅，他就是進攻中場雲迪碧克。這名22歲阿積士青訓產品連續兩場歐聯建功，其走位及視野獲得讚賞，是一名十分聰明的球員。

阿積士防中法蘭基迪莊及中堅馬菲斯迪歷特早已聞名球壇，前者已被巴塞隆拿高價預購，下季將轉戰西甲，而後者是首位金童獎後衛，獲眾豪門青睞。除了這兩名新星外，雲迪碧克（Donny van de Beek）在過去兩場歐聯同樣表現搶鏡，連續兩仗入球，其中在英國時間昨晚的歐聯4強首回合，全靠他突破越位陷阱射入，阿積士得以一球擊敗熱刺。

馬菲斯迪歷特領導的阿積士後防保持清白之身。（路透社）

法蘭基迪莊今場表現亦出色。（路透社）

破越位建功勝熱刺

雲迪碧克在15分鐘的入球，就是把握到熱刺防線一個身位的空隙，在沒有越位之下射入。在組織入球時，雲迪碧克已在熱刺禁區內活動，他一直觀察住熱刺後衛的活動，一直保持在越位線之上。當阿積士中場薛耶治在禁區頂準備傳球時，雲迪碧克發現了熱刺後防的一絲漏洞，捷比亞及維頓漢企後一個身位，而負責看管雲迪碧克的丹尼路斯就企前了一點。

雲迪碧克在丹尼路斯身後，望住維頓漢，確保自己不會越位，並向薛耶治攤手要波。薛耶治馬上放直線，丹尼路斯攔截不到傳球，雲迪碧克一轉身接波就形成單刀，冷靜射入。這個入球協助阿積士作客贏熱刺1：0，在首回合取得作客入球的領先優勢。雲迪碧克亦以22歲12日成為阿積士史上在歐聯4強入球的第三年輕球員。

雲迪碧克在丹尼路斯身後，但沒有越位。（互聯網）

雲迪碧克在15分鐘為阿積士一箭定江山，作客挫熱刺。（路透社）

雲迪碧克已經連續兩場歐聯入波。（路透社）

雲迪碧克今場入球片段：

8強次回合對祖記建功

雲迪碧克這個入球有點似曾相識，跟他在8強次回合作客祖雲達斯的相似。當時阿積士進攻，雲迪碧克就遊走於祖記防線之上，身處越位與不越位之間的位置。當薛耶治遠射落在雲迪碧克腳下，他突破越位，單刀射入。雲迪碧克這兩個入球皆有共通點，他擅長捕捉越位陷阱的漏洞，在越位線上等待機會，之後比對手快轉身，接應隊友傳球，單刀破門。

雲迪碧克常常踢到最前，活躍於對手越位線，亦跟阿積士的戰術有關，因為阿積士喜用前修咸頓中場杜辛泰迪治踢「偽9號」，泰迪治不時回後參與組織，所以雲迪碧克就要頂上最前線，憑他的位置感及靈活與對手後防博奕。

雲迪碧克8強次回合對祖雲達斯入球片段：

24分鐘乖巧一漏

說回4強首回合對熱刺，雲迪碧克在24分鐘還有次精彩的埋門，最精彩的不是射門的那一腳，而是他的組織及走位。薛耶治在右路控球，雲迪碧克製造了阿積士在左路的人數優勢，他跟達利亞費高面對捷比亞，他跑入禁區，將捷比亞引入去，令到達利亞費高接應薛耶治長傳後無人看管。捷比亞不得不又要追出禁區去防守達利亞費高，雲迪碧克跟住跑去禁區頂，引走了艾達韋列特，令到杜辛泰迪治有空位。

達利亞費高短傳予雲迪碧克，雲迪碧克仿如有後眼，他讓皮球漏過，自己就插跑禁區腹地。皮球落在泰迪治腳下，泰迪治馬上傳予雲迪碧克，雲迪碧克窄角度一射被救出。雖然這次攻勢未能製造入球，但盡顯雲迪碧克聰明的走位以及優秀的閱讀球賽能力。

雲迪碧克靠精彩的走位製造埋門機會逐格睇：

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雲迪碧克靠精彩的走位製造埋門機會片段：

Donny van de #Beek with brilliant movement:

- to push on the defensive line to create the space

- recognition of the space to get information about teammate's position

- change of the tempo and run on the free space#TOTAJApic.twitter.com/K7OguSs2Ya — Mindfootballness VIDEO (@mfbnproject1) 2019年4月30日

雲迪碧克今場常與熱刺防中雲耶馬短兵相接。（路透社）

場均跑動過萬米

雖然雲迪碧克踢的是攻中，但他十分勤力跑動及防守，他今屆歐聯的場均跑動距離為10762米。在今場對熱刺，他3次射門兩次中目標，3次嘗試盤扭過人兩次成功，4次搶截（Tackles）全部成功，兩次截到對手傳球（Interceptions），5次為球隊奪回控球權（Recoveries）。

22歲的雲迪碧克是阿積士青訓出身，2014年助荷蘭贏得U17歐國盃亞軍。他在2015年於阿積士一隊冒起，並同年曾贏得阿積士隊內的最佳新秀，其後兩年是迪歷特及祖斯甸古華特得獎。在16/17球的歐霸盃決賽，雲迪碧克亦有後備上陣，到上季成為阿積士主力，單季攻入11個聯賽入球，他今季在荷甲亦有8球進賬。

這名入球功臣賽後說：「我們在頭30分鐘踢得非常好，但之後熱刺好像作出戰術變動，我們就有點問題。1：0是個不俗的賽果，我們下星期會完成餘下的。雖然開頭踢得好，但之後未能發揮出我們的能力。在下星期的比賽，我們要有更好的部署。不能自滿，要保持冷靜。」

雲迪碧克這兩場歐聯的發揮，不知會否幫助他今夏轉投大球會呢？（路透社）

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