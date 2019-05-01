【英超】藍斯收咧緣盡阿仙奴　球迷為兵工廠「找出」完美替代人選

艾朗藍斯（Aaron Ramsey）來季將轉投祖雲達斯，今季仍為阿仙奴搏到盡的他，兩星期前在歐霸八強對拿坡里的賽事中拉傷左腳後大腿筋。即使球會最新軍情仍指他「繼續治療，有待進一步評估」，但英國廣泛消息指藍斯傷勢較預期嚴重需要「收咧」，靜悄悄踢完為槍手上陣的最後一場比賽。 球會遲遲未為藍斯的離隊未雨綢繆，有心急的球迷已急不及待為球隊「找出」替代人選，更獲讚揚為「藍斯升級版」。

藍斯2008年從卡迪夫城加盟阿仙奴，多年來在兵工廠歷盡高低起跌，由2010年經歷恐怖斷腳、到復出後飽受球迷批評「藍斯運用球很慢」，至每逢入球均恰巧遇上名人逝世被封「死神」，近年已「進化」為表現穩定的中場發電機兼助攻王。

28歲的他對阿仙奴忠心不二，只待球會一紙新約，延續槍手生涯。然而不知何故球會突然「彈弓手」抽起新合約，讓他季尾約滿自由身離隊。即使及後落實來季加盟祖雲達斯，藍斯每次上陣仍拼盡全力。4月18日歐霸八強次回合對拿坡里一戰，上半場34分鐘他因左腳後大腿筋受傷離場，原先估計他可趕及在英超最後一戰、以及若阿仙奴能晉身歐霸決賽時上陣，最新消息指出他的傷患較預期嚴重，今季不能再為阿仙奴上陣。

換句話說，這位現役隊中效力阿仙奴年期最長一員，已踢完他在兵工廠生涯最後一戰，未能好好跟球迷告別。

藍斯在歐霸八強次回合對拿坡里一戰左腳後大腿筋受傷離場，最新消息指他今季不能再為阿仙奴上陣。（Getty Images）

藍斯效力阿仙奴11年，為球隊立下不少汗馬功勞，因傷未能好好跟球迷告別，令人傷感。（Getty Images）

對曾經為球隊立下不少汗馬功勞的他而言，這是一件相當傷感的事。即使球員生涯飽受各種傷患困擾，他為阿仙奴上陣超過300場，262場英超聯賽中攻入40球助攻46次。今季40次為阿仙奴上陣，攻入6球7次助攻。

藍斯曾三度協助球隊贏得英格蘭足總盃，球迷不會忘記2014和2017兩屆均由他攻入奠勝一球。以球隊目前的情況，他的重要性看來難以被替代。

不少阿仙奴球迷均認為，歐聯四強為阿積士射入擊敗熱刺一球的雲迪碧克，是代替藍斯的最佳人選。（Getty Images）

阿仙奴球迷：「快簽入升級版藍斯！」

然而兵工廠球迷似乎已接受藍斯的離去，甚至趁死敵熱刺剛剛在歐聯四強首回合面對阿積士一戰時，為球隊「物色」到取代藍斯的最佳人選：阿積士22歲新星雲迪碧克（Donny van de Beek）。

周二深夜一仗，雲迪碧克在中場助攻助守，他的走位靈活入楔快速，令不少阿仙奴球迷認為他跟藍斯踢法相似。他的入球令熱刺輸波，自然已是一大「功勞」，有球迷甚至在Twitter說：「很多人拿他來跟藍斯比較，那是正常不過的，但我認為雲迪碧克可以進步為（較藍斯）厲害得多的球員。」多位球迷不約而言促請會方把此子帶到阿仙奴，有球迷甚至已為阿仙奴簽入雲迪碧克等數名阿積士新星，在網上發起眾籌。

有球迷為協助阿仙奴簽入雲迪碧克，在網上發起眾籌。（Twitter截圖）

雲迪碧克今季已為阿積士在所有賽事攻入15球助攻11次，角色與藍斯在阿仙奴類似。除攻入對熱刺的一球外，八強次回合面對祖雲達斯時，他亦取得為阿積士扳平一球。然而亦有阿仙奴球迷諷刺地說，「雲迪碧克：藍斯的完美替代人選，轉會費亦是可負擔的程度，這是可能發生的，但因為是阿仙奴，所以不會發生。」

阿仙奴管理層，會聆聽球迷的聲音一次那麼多嗎？

多名阿仙奴球迷不約而同在Twitter發帖，要求會方簽入雲迪碧克。（Twitter截圖）

藍斯為阿仙奴征戰多年，不料球迷變心比翻書更快。（Getty Images）

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