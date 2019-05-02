【足球】車路士足校提早三輪丙組封王　山度士：當球員不要怕辛苦

車路士足球學校（香港）在青少年級別賽事一向有好成績，今季首次組隊參與足總成年級別聯賽，由最低組別的丙組踢起，憑一批自家培育的小將壓陣，提早三輪封王。

車路士足球學校（香港）周日（4月28日）在第24輪聯賽，憑17歲小將伍家揚在完場前3分鐘入球，以1：0擊敗福建，提早3輪鎖定丙組聯賽冠軍，來季升上乙組作賽。

車路士足球學校（香港）的17歲小將伍家揚（左），對福建射入唯一入球，助球隊提早封王。（車路士足球學校（香港）提供）

甲乙組經驗球員配合千禧後小將 打出12場不敗走勢



丙組聯賽共有14支球隊參賽，車路士足校陣中有不少2000年或以後出生的「千禧後」球員，包括香港代表隊梯隊成員如伍家揚、黎培基、莫漢睿、葉卓文等。主帥陸冠邦對於首季參賽便奪冠，喜出望外：「本來只想給予年輕球員比賽的機會，起初沒有考慮過要爭冠，但意外地，年輕球員在一些有甲、乙組比賽經驗的球員帶領下表現優秀，更打出12場不敗的走勢，那時開始才覺得有機會爭標。」

車路士足校（藍衫）擊敗福建（黃衫），提早三輪鎖定丙組冠軍。（車路士足球學校（香港）提供）

山度士：做球員要不怕辛苦 十次練不好就練一百次



車路士足校近年培養出不少職業球員，包括目標在港超聯作賽的林樂勤、謝家榮、林衍廷、朱偉鈞等，營運總裁兼香港一代球星山度士，寄語一眾小將若想成為職業球員，就不要怕艱辛：「能以自己的喜好作為事業，是一件很幸福的事，不是人人都可做到。要當球員就必需不怕辛苦，十次練不好就練一百次，總會有做得好的一天，這些都是老生常談，但希望他們真的可以做到。」