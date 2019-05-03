【足毽法國賽】香港一隊決賽場數3︰0勝德國隊　力壓群雄封王

香港足毽代表隊派出8男8女出戰4月20至22日的馬賽舉行的法國公開賽，香港男子一隊於決賽以場數3︰0擊敗德國（FFC HAGEN），取得冠軍，男子二隊則摘季。

第十一屆法國公開賽於馬賽上演，香港派出4隊參賽。賽事為男、女混合，香港兩男隊、兩女隊外，亦有匈牙利女隊、芬蘭等隊伍。香港女子二隊在18隊中排第12，香港女子一隊排第6。香港男子二隊於季軍戰以場數3︰0擊敗匈牙利男子隊。

至於柯鈞鎬、劉浩勤、韓思明、張駿明組成的香港男子一隊一路殺入決賽，面對德國的FFC HAGEN，港隊將士用命在單打、雙打及團體都贏局數2︰1，以場數3︰0摘金。香港足毽隊教練吳耀強指今次賽事是為8月的世界錦標賽作準備，「香港男子一隊和二隊分別奪得冠軍和季軍。而女子一隊亦得到第六名，成績令人鼓舞，亦為世錦賽增添信心。」

香港男子一隊在18隊中脫穎而出。（香港足毽總會提供）

香港足毽代表名單 男子一隊：柯鈞鎬、劉浩勤、韓思明、張駿明 男子二隊：陳浩然、鄧卓堯、羅建亨、馮卓賢 女子一隊：盧慧鳴、賀賢昭、林婉萍、黃麗青 女子二隊：陳靈、馮敏儀、鄭炫、黃雪欣

香港隊在今次法國賽成績理想，增添於世界錦標賽的信心。（香港足毽總會提供）

7、8月接連2個大賽

歐洲足毽近年發展迅速，吳教練指︰「歐洲強隊如匈牙利和德國能對我們帶來威脅，而法國、意大利的堀起亦提醒我們不能掉以輕心。未來教練團會根據各隊的特色來進行針對性訓練。」法國公國賽後，香港隊將調整，備戰7月的匈牙利公開賽及8月世界足毽錦標賽。

位於馬賽的場地。（香港足毽總會提供）

這是香港隊第二次參加法國公國賽、賽會方面非常好客，安排令人滿意。（香港足毽總會提供）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁