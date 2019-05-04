【羽毛球精英賽】學界男雙冠軍領銜　福建淘汰男拔復仇成功

經過公開試後，終於上演今個學年最後一項學界精英賽事，2018-2019年度全港學界精英羽毛球（團體）比賽今日（4日）於荔枝角公園體育館進行男女子組首兩圈賽事，決出8強席位。福建中學次圈與死敵拔萃男書院狹路相逢，最終福建憑着劉善熹於關鍵的第五局男單力克對手，總局數以3：2擊敗男拔，一報今年九龍區學界分組賽落敗之仇。

男拔有主力吳英倫因出國比賽而缺陣，大大減弱實力；至於福建則有精英賽男雙冠軍劉善熹/湯堅信考畢公開試歸隊。雖然這對男雙組合因考試久未練習，但仍能協助港隊於上星期的埠際賽勇奪冠軍，可見狀態不俗。

繼精英賽及埠際賽後，劉善熹（左）、湯堅信（右）繼續拍檔上陣。（徐焌然攝）

一眾福建女子隊的成員均在場邊為男子隊打氣，而她們亦能成功晉身八強。（徐焌然攝）

「劉湯」組合無敵手 福建一度領先兩局

福建於第一單打先取一局，其後的雙打賽事即由劉善熹/湯堅信出戰，於全場沒有受到太大考驗的情況下，以21：11輕取黎子彥/林嘉瑋，總局數領先2：0。

一度以為晉級在望，但男拔勝在球隊實力平均，連勝第三（第二單打）及第四局（第二雙打）。比賽進入決勝的第五局，由劉善熹對陣男拔代表陳力衡。

完場後，福建羽毛球男子隊熱血相擁。（徐焌然攝）

關鍵第五局 雙方多次比分打和

開局劉善熹顯然不在狀態，連失四分。及後他慢慢找回節奏，將比分拉成均勢。比賽由14：14開始，雙方得分尤如梅花間竹，場邊兩間學校的支持者看得相當緊張。比賽更要進入「刁時」階段，最終劉善熹憑著對手陳力衡兩次失誤，以23：21取下最後一局。賽後劉善熹與教練興奮相擁，更落下男兒淚。

劉善熙賽後與教練慶祝。（徐焌然攝）

去年殿軍皇仁書院次圈下馬，總局數以2：3不敵英皇佐治五世學校。（徐焌然攝）

劉善熹：人生第一次賽後落淚

劉善熹賽後訪問時仍然難掩激動心情，「人生第一次比賽後落淚，自己從來都沒有贏過男拔，於今年九龍區學界分組賽最後一輪比賽總局數以2：3不敵男拔，今日終於能夠親自贏他們一次。」

為校出戰關鍵的第五局單打，原來是由劉善熹自己爭取，「因公開試關係，已經接近四個月沒有練習，故自己完全不在狀態。原本教練安排另一名隊友出戰第五局，但我認為自己有能力去擔當這個重任，所以便向教練主動爭取打最後一局。」對於這名中六生來說，羽毛球團體精英賽可謂他的最後一戰，能夠帶領學校擊敗男拔，相信今場比賽會令劉善熹畢生難忘。

福建中學晉級八強後，將會面對張祝珊英文中學，8強及4強賽下周五（10日）於順利邨體育館舉行。

雖然有主力高城熙缺陣，但喇沙書院次圈以總局數3：0輕取順德聯誼總會鄭裕彤中學晉級。（徐焌然攝）

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