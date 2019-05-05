【英超】利物浦86分鐘絕殺紐卡素　兩分壓曼城暫登榜首

利物浦在英超憑奧歷治86分鐘入球，作客以3︰2擊敗紐卡素，多踢曼城一場的情況下以37戰94分暫升上英超榜首。主將沙拿與對手相撞後傷出，利物浦主帥高普稱他回到更衣室時沙拿正在看電視，指愛將看來不錯。不過法明奴就因傷無緣鬥巴塞隆拿。

利物浦今場作客紐卡素派出史杜列治聯同沙拿、文尼攻堅，13分鐘首個入球卻由中堅雲迪積克完成，他接應角球無人看管頂入。紐卡素解除護級壓力後鬥心不減，7分鐘後由基斯甸艾素補射成1︰1。近況極佳的艾約斯5分鐘後近射中楣，利物浦不久後由沙拿接應阿歷山大阿諾特傳中撞射成2︰1，取得個人於歐洲聯賽第100個入球（56球英超、35球意甲、9球瑞超），半場利物浦以1球領前。

雲迪積克攻入今季英超第4球，為利物浦開紀錄。（路透社）

數說利物浦VS紐卡素（按圖放大）

+ 11 + 10 + 9

下半場史杜列治12碼點抽射高出，不久即被紐卡素在角球由朗當射成2︰2。由於今場必須取勝，高普換入沙基利意圖加強攻力，至72分鐘沙拿衝門時，與紐卡素門將杜巴夫卡相撞，頭部被杜巴夫卡的臀部撞到後被擔架抬離場，由比利時前鋒奧歷治入替。兩個後備上陣球員在86分鐘合力炮製3︰2一球，沙基利於右路開出罰球，由伏兵門前的奧歷治一頂入網，利物浦驚險贏波後，以37戰94分暫升上英超榜首，把壓力留給周二凌晨主場對李斯特城的曼城。

沙拿的頭部被杜巴夫卡的臀部撞到。（路透社）

沙拿與杜巴夫卡相撞後，被抬離場時一度令利物浦球迷擔心不已。（路透社）

沙拿的傷勢成為焦點，高普指比賽時隊醫決定不讓沙拿繼續比賽，「沙拿之後在更衣室看電視直播，他看來不錯（he was then fine），但當然我們仍要檢查，始終被撞到了。」不過另一前鋒法明奴今場沒有在名單上，高普證實這名巴西前鋒未能趕及鬥巴塞隆拿的4強次回合。

英超前六餘下賽程（按圖放大）

利物浦今季有18球頭槌入球，當中12球由後備球員取得，為英超之冠。（路透社）

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