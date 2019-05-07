【足球．娛樂】C朗媽Twitter大讚乖仔成功幫祖雲達斯「護級」

社交網站實在是一個危機四伏的地方，尤其背後操控帳戶的，是一把年紀又自以為追得上潮流的父母。 C朗拿度（Cristiano Ronaldo）長久以來一直努力建立型男形象，球場內外事事力求完美，可惜他也控制不了敬愛的母親大人在Twitter發言。

34歲的C朗拿度今季以一億歐元由皇馬轉投祖雲達斯，他在斑馬兵團首個球季，即收獲意甲聯賽冠軍。這是祖記自2011/12球季起，連續第八年奪冠。

C朗母親Dolores Aveiro，自然為兒子驕人成就感到高興，她在Twitter以葡萄牙文留言：「Meu orgulho, meu filho（我的兒子，我的驕傲）」。

「出事」位是他上載兒子穿上祖雲達斯戰衣的圖片說明，經繙譯後，意思大意是：「基斯坦奴，那個拯救祖雲達斯免於降班、令他們時隔近20年後再次贏得聯賽錦標的球員。難以置信。」

C朗母親Dolores Aveiro在Twitter的留言錯漏百出，充滿喜感。（Twitter@Dolores Aveiro）

C朗拿度與母親感情要好。（Getty Images）

C朗媽不知是否帶孫兒們看得太多超級英雄電影，竟誤將連續8年稱霸意甲的祖雲達斯，說成「護級份子」，而且更「打破近20年聯賽錦標荒」。

Dolores的帖文，令一眾球迷笑不攏嘴，有人用西班牙文說：「多謝C朗媽媽，讓我們有一個最富娛樂性的星期一」。

C朗化身超級英雄。（Instagram@Cristiano Ronaldo）

Dolores自C朗出道以來，陪伴兒子走過無數球場和出席各大頒獎禮，這位跟得媽媽會傻傻的分不清祖雲達斯的定位，實在匪夷所思。

再查看C朗的Instagram帳戶，這位葡萄牙球星近日上載一段自己化身漫畫超級英雄的短片，到底C朗媽是真無知，還是曲線宣傳技倆？相信輪到球迷傻傻的分不清了。

C朗成功背後最重要的女人