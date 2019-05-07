【英超】高柏尼世界波救曼城　利物浦名宿：爭標戰已完

高柏尼一球世界波，助曼城以1：0擊敗李斯特城。 這一球讓「藍月亮」重返榜首，今季英超冠軍爭奪戰將在最後一輪決定鹿死誰手。 不過，在利物浦名宿加歷查眼中，爭標戰已經完了。

加歷查在曼城對李斯特城後，為電視節目作賽後拆局。同場的曼聯名將加利尼維利說：「那時比賽還有20分鐘，我想說高柏尼你這好傢伙，但對我來說現時（爭標戰已完結）仍有點太早。」

不過，加歷查似乎已心灰意冷：「不，完了，一切都完了。」

加歷查與加利尼維利在曼城對李斯特城後，為電視節目作賽後拆局，一向硬的加歷查公開表示「爭標戰已完結」。（Getty Images）

「加利佬」則對今季有兩隊累積愈90分感到驚訝：「兩隊一起贏這麼多場有可能嗎？這太瘋狂了。」

曼城現時37輪過後， 以95分高踞榜首，次席的利物浦以1分落後，最後一輪只要曼城作客白禮頓失分，「紅軍」主場擊敗狼隊，就可奪冠。

高柏尼在下半場一箭定江山，領球隊擊敗李斯特城。（路透社）

+ 5 + 4 + 3

雖然理論上仍有爭冠希望，但白禮頓已經「上岸」，戰意成疑，上仗逼和阿仙奴多得對手失誤及兩次射中門柱及門楣，最後一場面對曼城勢要抵受狂轟猛炸，難以捱足全場。

另一方面，利物浦周二歐聯主場鬥巴塞隆拿，周日最後一戰對狼隊。狼隊現時排第7，分數上沒可能追上第6名，但他們今季對Big 6球隊戰績4勝4和3負，被視為「巨人殺手」，近3戰全勝，首循環作客贏2：0的紅軍面臨的仍是一場硬仗。