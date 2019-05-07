【英超】曼聯不濟球迷遷怒活華特　發起Unfollow行動杯葛

曼聯今季戰績不濟，到球隊周日賽和包尾的哈特斯菲確定來季失去歐聯資格後，部分球迷終於忍無可忍，在網上發起#UnfollowManUnited行動，希望逼使會方出手，「解決」他們認定的罪魁禍首：行政總裁活華特（Ed Woodward）。

2005年活華特是格萊澤家族的顧問，在他的協助下，後者最終成功收購曼聯，格萊澤家族亦以球會財務管理的高職回報他。他在商業方面的才幹，讓他在球會平步青雲，2012年獲邀加入董事局並升任執行副主席，一年後的暑假前行政總裁基爾退休，他便替而代之。

當上曼聯CEO這六年，他一手促成大量價值不菲的贊助合約，包括Adidas十年7.5億英鎊球衣贊助。這些年來，他不時引用曼聯龐大和一路增長的社交媒體支持者數字，作為球會成功和持續進步的證明。

可是球會在他任內，球場內的表現停滯不前，曼聯對上一次贏得英超聯賽冠軍，是費格遜帶隊的2012/13球季，換言之，他當上CEO後球隊再未染指聯賽錦標。

曼聯失去來季歐聯資格，終令部分球迷對活華特忍無可忍。（Getty Images）

部分曼聯球迷發起#UnfollowManUnited，令球會在社交媒體平台支持者數目下跌。（Twitter@Manchester United）

不少球迷認為，「數佬」出身的活華特對足球一竅不通，由轉會市場操作，到為球會聘請合適領隊，他的工作全部差強人意。去年夏天，領隊摩連奴向會方提出的轉會收購目標，全部均被活華特駁回，令兩人關係緊張。球迷當時已對球會着重品牌形象多於戰績的做法大感不滿。

曼聯一直沒有聆聽球迷的聲音，到摩連奴離隊，蘇斯克查臨危受命，球隊戰績重上軌道，球迷亦暫時忘卻不滿。到季尾球隊再陷低潮，球迷終決定「以其人之道，還治其人之身」：既然活華特如此看重社交媒體支持者數目，一於在各大社交媒體平台發起 #UnfollowManUnited行動，計劃以降低曼聯在社交媒體支持者數目，來令活華特感受到「切膚之痛」。

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對於這項行動，似乎在網上「一呼百應」，不少球迷不單參與行動，還不斷查看及更新曼聯在社交媒體平台正在下跌的支持者數目。然而也有人不看好此策略會奏效，認為unfollow行動最終只會令曼聯的支持者數目「不減反增」。

以曼聯的官方Twitter為例，有球迷推出unfollow行動前，支持者數目超過1922萬，經過一天的行動，支持者數目確實稍為下調至逾1921萬，根據初步人手非正式點算，差距不足5000人，但數字仍陸續在下降中，由這篇文章開始執筆到出版，也已減少達1700多人。

因為深愛，所以unfollow，曼聯球迷踏出第一步掀起與活華特的鬥爭，戰況有待下回分解。