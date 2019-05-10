【F1】聖保羅Interlagos賽道成歷史？　總統宣布巴西站下年轉地方

自1990年起，F1巴西站一直在聖保羅的Interlagos賽道上演。可是巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）突然宣布，下年該分站會改在里約熱內盧新賽場舉行。 有趣的是，這個新賽場尚未動工興建，難免令人懷疑他改變巴西站地點的背後別有動機。

巴西總統博爾索納羅在里約熱內盧舉行的軍事儀式上，宣布2020年開始F1巴西站將由在里約熱內盧的新賽道舉行，取代自1990年起，一直主辦F1巴西站的Interlagos。

他提出的理據是，繼續在位於聖保羅的Interlagos舉行F1，將不再符合當地利益，「聖保羅省政府為賽事提供支援，帶來巨額債務。」

巴西總統博爾索納羅突然宣布，下季F1巴西站不再在聖保羅Interlagos賽道舉行。（Getty Images）

Interlagos賽道譜寫過很多經典賽事，圖為已故巴西車神冼拿昔日預備在Interlagos作賽的英姿。（資料圖片：Getty Images）

有趣的是，他說搬就搬，並指定從聖保羅遷場里約熱內盧，卻連新賽場也未有。

吊詭的是，他強勢宣稱，「新F1賽場建築期預計需時6至7個月」，而且不會動用公帑興建。他已就興建新賽場簽署諒解備忘錄。

他的言行，頗有值得商榷之處。首先，F1早已跟Interlagos簽約至2020年，忽然轉場有違合約精神。其次，F1賽道要求甚高，即使可以用這麼短時間興建新賽道，但必須經過大量安全測試才可通過賽會一關，時間這麼短，來得及嗎？此外，F1新賽道的設計和圖則，是否已向F1賽會遞交和審批？從以下F1聖保羅站主辦方的回應，相信是否定的。

巴西總統博爾索納羅突然宣布，下年F1巴西站改在里約熱內盧新賽場舉行。（Getty Images）

將興建巴西新F1站的場地，曾在2016奧運舉辦馬術、曲棍球和現代五項等項目。F1聖保羅站主辦單位發表聲明，指出他們「現行F1聖保羅站的合約期直至2020年才屆滿，雙方（F1賽會及市議會）必須繼續履行相關承諾。」說法明顯與總統博爾索納羅的有出入。

巴西是F1唯一在南美地區作賽的地點，以單一國家計算，擁有F1最大電視觀眾群，是賽會非常重視而且渴望落實持續合作的市場。

里約熱內盧與聖保羅同為位於巴西南部的城市，相隔440公里，無論在足球競技、體育運動以至其他不同層面，均力爭一日之長短。F1向來多數在聖保羅舉辦，但在1978以及1981至89年，亦曾在現已停用的里約熱內盧Jacarepagua賽道舉行。博爾索納羅這次突然強推轉賽道，事前似乎未有跟聖保羅方面做好協調工作，似有行政干預之嫌。

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